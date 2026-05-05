El paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas al Mediterráneo: "Hay rutas impresionantes"

Un paraje situado a 770 metros de altitud con unas impresionantes vistas de la costa en la que ver volar en libertad toda clase de aves rapaces. Así es el Valle de las Águilas, un entorno natural situado en la cima del Monte Calamorro, en Benalmádena, en el que sus visitantes pueden disfrutar de las mejores panorámicas del Mediterráneo y rutas del senderismo en un ambiente de singular belleza.

Para llegar al Valle de las Águilas, los usuarios pueden acudir tanto a pie como a través del Teleférico de Benalmádena, que une Arroyo de la Miel con el Monte Calamorro y que se ha convertido en una de las principales atracciones del municipio.

Más de 150 aves rapaces en un entorno único de Málaga

Una vez alcanzado este hermoso entorno, los visitantes pueden conocer de cerca la labor de la Fundación Valle de las Águilas, dedicada al bienestar y la preservación de las aves rapaces a través de distintos programas de cría en cautividad.

Además, realizan demostraciones educativas para que la ciudadanía conozca más sobre estas aves, se conciencie sobre la importancia de preservar su ecosistema y las pueda contemplar de cerca.

Valle de las Águilas, el paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas del Mediterráneo / Tripadvisor

De ese modo, los usuarios pueden conocer las más de 150 aves rapaces que alberga la fundación y a las que es común ver en cualquier paseo por el Valle de las Águilas.

Horarios y precios para asistir a las exhibiciones de rapaces

Para participar en las actividades y exhibiciones de la fundación, que se realizan todos los días de la semana en horario de 12.30 a 13.30 horas, de 14.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 17.30 horas, es necesario abonar una entrada de 4 euros los niños y 7 euros los adultos.

Además, solo con alcanzar la cima del Monte Calamorro, sin tener que participar en las exhibiciones, ya se puede contemplar el vuelo constante de rapaces como halcones, águilas, búhos o buitres, siempre moviéndose en libertad en un asombroso escenario natural.

Valle de las Águilas, el paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas del Mediterráneo / Valle de las Águilas

Rutas senderistas entre flora mediterránea y miradores

De igual modo, este enclave cuenta con distintas rutas perfectamente señalizadas que componen un recorrido total de casi 2.800 metros.

Estos caminos permiten explorar este paraje y su amplia flora, en la que se pueden encontrar zahareña, jara, tomillo, lirio, mastranto, cantuero o mejorana.

Valle de las Águilas, el paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas del Mediterráneo / Valle de las Águilas

La riqueza de este valle hace que gran parte de estas rutas lleguen a distintos miradores, que permiten a los visitantes contemplar impresionantes panorámicas de la Costa del Sol, Sierra Nevada y, en días despejados y claros, Gibraltar y la costa de África.

Un entorno con aves rapaces, senderos y panorámicas únicas

"Es una gran atracción para toda la familia. Las aves son de una belleza impresionante y se nota que las aves reciben mucho cariño y atención", afirman los propios usuarios a través de las reseñas del Valle de las Águilas.

De igual modo, afirman que este lugar cuenta con "espectaculares vistas" en la cima de este monte a la que se puede llegar andando por un camino "un poquito duro, pero que merece la pena".

Valle de las Águilas, el paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas del Mediterráneo / Valle de las Águilas

"Ver animales rapaces y esa fauna a esa altura y tan cerca del mar es una pasada", relatan los usuarios. Además, afirman: "Una vez arriba, hay muchas rutas impresionantes, miradores y aves rapaces increíbles".