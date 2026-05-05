El PP llevará a Europa el "aislamiento ferroviario" de Ronda y acusa a Gobierno de favorecer despoblación

El Partido Popular y el Partido Socialista han elegido hoy la comarca de Ronda para continuar la campaña del 17M tras el debate electoral emitido anoche en la televisión pública. Aunque no han tratado las mismas cuestiones. Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado desde allí que su formación llevará a Europa el "aislamiento ferroviario" que sufre la comarca, al mismo tiempo que ha acusado al Gobierno de actuar "en contra de las estrategias de lucha frente a la despoblación que impulsa la Unión Europea".

Alí, en la localidad rondeña, ha estado acompañada de la alcaldesa, María Paz Fernández, y de varios miembros de la candidatura del PP por Málaga a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Navarro ha referenciado a la "pérdida de oportunidades" para la población rural que puede suponer la "no inversión en infraestructuras ferroviarias" de competencia estatal.

Corte de la línea Antequera-Ronda-Algeciras

En su intervención, ha recordado que desde el año 2020 la red ferroviaria que conecta toda la Serranía con el Campo de Gibraltar y el resto de Andalucía y de España "ha sufrido tres golpes letales". El primero, ha explicado, "la pérdida de frecuencia" tras la pandemia del Covid; y, posteriormente, las danas y trenes de borrascas, "que provocaron desprendimientos y daños estructurales que han mantenido cortada la línea Antequera-Ronda-Algeciras".

Ahora, ha señalado, se suma un nuevo corte previsto por obras de electrificación que, ha insistido, "deberían haber estado previstas y planificadas porque no son sobrevenidas". Navarro ha hecho alusión a los años "de retraso" de la red ferroviaria transeuropea, con un corredor central que conecta el puerto de Algeciras con Ronda "no solo para mercancías sino una parte importante para pasajeros".

"Lejos de avanzar en ese horizonte que nos puso Europa, que era esperanzador y optimista para Ronda, para Algeciras, para el Campo de Gibraltar, para la Serranía, en definitiva, para Andalucía; lo que estamos haciendo es retroceder, dar pasos atrás", ha criticado la presidenta provincial, quien también ha reiterado que dicha cuestión será compartida con Europa y que su partido va a denunciar la situación que, a su parecer, "está en contra de todas las estrategias de lucha contra la despoblación que promueve Europa".

La delegada ha insistido en que no ejecutar en tiempo y forma esta red supondrá "la ralentización y la pérdida de oportunidades" necesarias para el desarrollo económico.

"Injusticia" en Cortes de la Frontera y Gaucín (Estación)

Navarro ha aprovechado la ocasión para calificar de "profunda injusticia" para los vecinos de Cortes de la Frontera y de la Estación de Gaucín, el transporte en autobús hasta Gaucín pueblo como "única alternativa para llegar a Ronda o conectar con otros destinos ferroviarios".

En este sentido, la delegada ha aprovechado para ensalzar el trabajo del Gobierno de Juanma Moreno "en el ámbito de sus competencias para mejorar la conexión por carretera ante el aislamiento de la comarca".

"En estos últimos siete años no hemos tenido problemas en la A-367; no hemos tenido problemas en la A-397 y estamos a marchas forzadas sacando licitaciones para el desdoble de la A-367 a la salida de Ronda y para el desdoble de la A-357 tras resolverse el recurso de la adjudicación de las obras en el primer tramo", ha defendido Navarro. Aunque también ha incidido en los avances en la redacción del segundo tramo de la A-357, en el plan de mejora de la seguridad vial o en la introducción de carriles de tráfico lento en la A-397.