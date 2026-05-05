El PSOE dotará con más profesionales y recursos el Hospital de Ronda si gana las elecciones

En el marco de la campaña andaluza para el 17M, la ciudad de Ronda ha sido hoy el epicentro de la política en Málaga. El Partido Popular se ha reunido con la alcaldesa del municipio para denunciar la falta de movilidad ferroviaria que vive la comarca —asunto que, por cierto, prometen llevar a Europa—, mientras que el secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, se ha comprometido a dotar con más profesionales y recursos el Hospital de Ronda. Y promete por partida doble. También acometerá la conexión por autovía con la capital malagueña. Todo esto si su partido llega al gobierno de San Telmo.

El líder del PSOE de la provincia se ha reunido junto al portavoz socialista, Francisco Cañestro, para visitar los municipios de Arriate, Atajate, Montejaque y Cortes de la Frontera. Pero antes de la ruta, ha aprovechado para hacer una llamada esperanzadora a la comarca: "La única papeleta que representa el futuro para la Serranía de Ronda es la del PSOE".

Aguilar ha cogido prestado el testigo de la campaña a María Jesús Montero, que anoche se midió con el resto de candidatos en un debate a cinco donde la izquierda, aunque con matices, no se mostró fragmentada, sino unitaria. "Nos jugamos seguir con el modelo de abandono, engaño y mentiras de Moreno Bonilla o apostar por el cambio que representa el Partido Socialista con María Jesús Montero", ha señalado Aguilar.

En materia sanitaria, Aguilar ha destacado "el compromiso" del PSOE con el 'Plan Montero', que ha asegurado que contempla una inversión de 3.000 millones de euros más al año para la sanidad pública andaluza. Una inversión que, según ha explicado, permitiría contratar "a 18.000 profesionales sanitarios y mejorar hospitales como el de Ronda".

"Vamos a poner a Andalucía a la cabeza en inversión sanitaria por habitante, con 2.350 euros, y vamos a aportar la gestión que le está faltando al Gobierno de Moreno Bonilla", ha añadido.

El PSOE apostará por la autovía entre Málaga y Ronda

Por otro lado, en materia de movilidad, Aguilar ha anunciado que el PSOE apostará "de verdad" por la conexión por autovía entre Málaga y Ronda. "No será una promesa vacía. Vamos a trabajar para que Ronda esté conectada por autovía con Málaga, vamos a actuar en la mejora de la carretera de San Pedro y también en las carreteras que unen los distintos pueblos de la Serranía", ha asegurado.

En este sentido, ha apelado directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno: "No ha cumplido ni una sola de las promesas electorales que hizo con la ciudad de Ronda y con la Serranía. ¿Dónde está la famosa autovía que iba a conectar Málaga con Ronda? No se ha hecho nada y ahora, al final de la segunda legislatura, empiezan a licitar la extraordinaria cantidad de cuatro kilómetros de esa supuesta autovía", ha denunciado.

También se ha referido a la carretera Ronda-San Pedro y ha lamentado que "ha tenido que producirse un derrumbe y un corte de muchos meses para que se invierta algo de lo que se prometió". Aguilar ha criticado la apertura de esta vía al tráfico sin haber acometido "las mejoras comprometidas".

"El PP se ha convertido en un problema para la ciudad de Ronda y para la Serranía", ha concluido el portavoz del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro.