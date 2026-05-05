El PSOE propone incorporar 13.000 docentes en Andalucía y reducir ratios para mejorar la educación

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Málaga, Patricia Alba, se reunió este martes con sindicatos educativos y presentó las propuestas de los socialistas para los docentes andaluces, centradas en la estabilidad y el reconocimiento profesional, el compromiso de incorporar 13.000 nuevos docentes en Andalucía y la reducción de ratios.

Asimismo, se han comprometido a la disminución de la carga burocrática, la mejora de las condiciones laborales, la conciliación y el bienestar y la formación permanente del profesorado, según explicó Alba.

Advirtió de que el profesorado andaluz «está sufriendo el abandono de la administración pública andaluza tras casi ocho años de gobierno de Moreno Bonilla», una situación que, se traduce en «más exigencias, cambios constantes de normas, más responsabilidad y una carga burocrática cada vez mayor».

«Eso tiene consecuencias: el profesorado se siente solo, siente que no tiene tiempo y que no cuenta con todos los recursos que necesita. Y cuando el profesorado pierde motivación, pierde fuerza la educación pública andaluza y perdemos oportunidades en nuestra tierra», afirmó.

Por ello, la candidata socialista defendió la necesidad de «impulsar un contrato educativo andaluz que ponga en el centro de las políticas públicas a los docentes». «Tenemos que cuidar de quienes nos educan», subrayó.

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Entre las principales medidas, Alba ha anunciado la aprobación de un Estatuto Docente Andaluz que garantice estabilidad, derechos y condiciones claras: «No puede ser que cada curso cambien las reglas del juego. Los docentes tienen que saber con claridad con qué recursos cuentan y en qué condiciones trabajan».