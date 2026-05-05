HISTORIA
El pueblo de Málaga que alberga uno de los ejemplares del Corán más antiguos del mundo: fue encontrado oculto tras una pared tras la reforma de una casa
Junto a este manuscrito aparecieron textos jurídicos y religiosos, entre ellos una orden de conversión obligatoria al catolicismo
Cuando en 2003 los obreros se encontraban realizando la rehabilitación de una vivienda de Cútar, un pequeño pueblo de menos de 600 habitantes de Málaga, no se imaginaban lo que encontrarían detrás de un muro y la importancia que esto tendría para la historia de la provincia: uno de los ejemplares del Corán más antiguos del mundo.
Se trata del conocido como Corán de Cútar, un manuscrito del siglo XIII que estuvo oculto durante más de siete siglos emparedado tras un muro de una vivienda particular.
Un manuscrito del siglo XIII oculto durante más de 700 años en Cútar
Fue en junio de 2003 cuando esta obra apareció por casualidad tras las labores de rehabilitación de un edificio, momento en el que se encontró tras una pared este ejemplar del Corán, caracterizado por su forma cuadrada de 18 centímetros tanto de alto como de largo.
Este manuscrito está formado por 135 páginas sin encuadernar y está escrito con una caligrafía cúfica excelente y muy singular de la que se desconoce el nombre del copista al faltar sus últimos folios.
La presencia de esta obra tras una pared se debe a que sus propietarios decidieron ocultarla al encontrarse en una época de conversión forzosa de los musulmanes en la que era común la quema de libros sagrados.
Pergamino de alta calidad y tintas elaboradas con minerales
Este texto se encuentra escrito en pergamino de alta calidad de ternero y oveja, con tintas al carbón y colores conseguidos a base de óxidos de hierro, sulfuro de mercurio, azurita y ocre, entre otros minerales.
Pero este no fue el único hallazgo que se encontró tras el muro, sino que junto al Corán estaban otros dos textos jurídicos y religiosos escritos sobre papel y con una caligrafía menos cuidada e informal, entre ellos una orden de conversión obligatoria al catolicismo.
Una de las cinco copias del Corán más antiguas que se conservan
Tras décadas de estudios, los expertos mostraron que se trata de uno de los cinco ejemplares del Corán más antiguos de los que se conservan en todo el mundo, por lo que ha sido considerado una verdadera joya de la caligrafía andalusí por su calidad, antigüedad y estado de conservación.
El ejemplar original se encuentra en el Archivo Histórico de Málaga, donde se hizo la restauración del Corán, mientras que una copia se entregó a la Biblioteca Nacional de Marruecos como muestra del hermanamiento entre ambos territorios.
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía