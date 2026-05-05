El restaurante de Málaga situado en una de las playas más famosas de la Costa del Sol con los mejores pescados y arroces desde 1974: "Una joya escondida perfecta para desconectar"

En plena playa de la Viborilla, en Málaga capital, se encuentra un restaurante familiar que supera el medio siglo de vida y que se ha convertido en todo un referente de la cocina tradicional malagueña en la que sus paellas, sus espetos y su pescado y marisco fresco son su mejor carta de presentación: el restaurante La Viborilla.

Este negocio, cuya privilegiada ubicación le permite ofrecer unas asombrosas vistas del mar, abrió sus puertas por primera vez en 1974 de la mano de Gregorio y Antonia, impulsores de este restaurante que continúa en las manos de la misma familia.

Un negocio que ha mantenido su esencia con el paso de los años

Un establecimiento que ha sabido mantener su esencia a pesar del paso de los años y hacer de las recetas de siempre y los productos frescos malagueños su mayor emblema.

"Nos encanta cuidar a nuestros clientes manteniendo nuestras buenas costumbres, sacando el mejor partido de nuestra tierra llena de materias primas maravillosas y manteniendo la mejor cocida tradicional malagueña", señalan desde el propio restaurante, del que aseguran que es un "referente de buena comida y servicio".

Paellas, espetos y pescado fresco entre sus grandes reclamos

Para ello, este restaurante ofrece "los mejores arroces de la costa malagueña", además de "exquisitos pescados, fritos y plancha".

"Tenemos deliciosos espetos de sardinas, doradas o lubinas en nuestra barca de leña. Todo ello regado con una buena selección de vinos", recalcan desde este establecimiento que, además, tiene en la paella su plato estrella.

Así, este negocio cuenta con una amplia carta con entrantes desde 9 euros la ración, como croquetas de puchero o de 'txipirón', la fritura de la huerta, fritura mar y tierra, buñuelos de bacalao, aguacate con langostinos o jamón ibérico.

Arroces desde 14,50 euros con una amplia variedad de opciones

A esto se suman sus ensaladas desde 6,50 euros y sus sopas desde 6,50 euros. Pero si un plato destaca sobre los demás son sus arroces, disponibles desde 14,50 euros, con opciones como paella mixta, arroz negro, paella de marisco, arroz de marisco, paella de verduras, arroz caldoso, paella con bogavante o paella de carne, entre otros.

Además, este mítico restaurante cuenta con una amplia variedad de pescados a la plancha desde 15 euros, como rosada, atún, salmón, jibia, calamar, pez espada, pata de pulpo, dorada, lubina o parrillada de mariscos y pescados.

Espetos, pescaíto frito y marisco fresco en su carta

Otra de sus especialidades, los espetos, se pueden degustar desde 7,50 euros, con opciones como sus espetos de sardinas o los de dorada, lubina, calamar o gambón.

En su carta también se puede encontrar toda clase de pescaíto frito desde 11,50 euros, como jibia, bacalao, adobo, calamares, boquerones, chanquetes o calamaritos.

Los comensales también pueden disfrutar en este lugar de marisco fresco desde 12 euros, como langostinos al pilpil, gambas a la plancha, zamburiñas, mejillones al vapor, almejas o coquinas.

También ofrece carnes y abre todos los días

Y para quien prefiera un plato de carne, disponen de distintos cortes desde 9 euros, como la hamburguesa de ternera, el entrecotte de ternera, el filete de pollo empanado o el secreto ibérico.

Un "joya escondida" en la costa de Benalmádena

"Se trata de un clásico de la costa de Benalmádena que lleva muchísimos años gestionado por la misma familia. Llevo 40 años visitando este chiringo cada verano y nunca defrauda", señalan sus propios clientes a través de las reseñas de este restaurante.

Además, aseguran que La Viborilla es "una joya escondida en la costa de Benalmádena" en la que sus vistas, su ambiente y sus platos son su mayor tesoro.

"Su ubicación, en plena naturaleza y con vistas directas al mar, crea un ambiente íntimo y relajado, perfecto para desconectar. La comida es excelente: mariscos frescos, espetos de sardinas al punto y una paella que vale la pena probar", indican sobre este establecimiento que abre todos los días de 9.30 a 23.30 horas.