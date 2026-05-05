Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga

Hasta un kilómetro y medio de cable de cobrede alumbrado público y provocar apagones en la calle. Esto es lo que han robado en distintos puntos de Málaga durante el puente del Primero de Mayo y que ha afectado al alumbrado público. El Ayuntamiento de Málaga ha detectado la sustracción de este material y la empresa encargada de la conservación y mantenimiento de esta infraestructura ha presentado ya la denuncia ante la Policía Local, tras comprobar la falta de cableado de cobre en varias calles durante el pasado fin de semana y este lunes.

Según ha informado el Consistorio, se estima que han sido sustraídos en torno a 1.500 metros de cable de cobre, lo que ha afectado al funcionamiento del alumbrado en zonas de diferentes distritos.

¿Cuáles han sido las calles de Málaga afectadas por el robo de cable de cobre?

Las incidencias se han localizado en diferentes distritos de Málaga. En el Centro, los robos han afectado a las calles Padre Mondéjar, Ejido, Diego de Siloé y Jardines Músico del Campo. En Campanillas, se han detectado daños en Camino Cortijo del Conde, Puente Cortijo Salinas y calle Van Gogh.

También se ha visto afectada la calle Editor Ángel Caffarena, en el distrito de Teatinos, así como varias zonas de Hacienda Cabello, dentro del distrito Puerto de la Torre, concretamente en las calles Julio Cortázar, Octavio Paz y en un pasaje paralelo a Cirilo Salinas.

Las calles Padre Mondéjar y Diego de Siloé, en El Ejido, se han quedado sin alumbrado público por el robo de cables de cobre. / L. O.

Compra de más cable y vuelta del alumbrado público: plazos

El Ayuntamiento ha iniciado ya, a través de la empresa adjudicataria, los trámites para adquirir e instalar nuevo material con el objetivo de restablecer cuanto antes el alumbrado público en las zonas afectadas. La previsión municipal es que el servicio quede completamente restaurado en los próximos días, una vez se reponga el cable sustraído y se compruebe el correcto funcionamiento de la instalación.

La incidencia tiene además una vertiente de servicio público, ya que afecta directamente a la iluminación de calles y espacios de paso en varios barrios de Málaga. Por ello, el Consistorio trabaja en la reposición del cableado para recuperar la normalidad en el menor plazo posible.