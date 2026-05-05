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Siete playas de Málaga capital renuevan banderas azules: Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés

Las banderas azules son unos galardones de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos que cumplen los criterios de información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios

Málaga suma ya 45 playas con Bandera Azul.

Málaga suma ya 45 playas con Bandera Azul. / La Opinión

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

De las quince playas del litoral de la capital malagueña, siete han conseguido mantener sus banderas azules. Este distintivo, que garantiza la calidad del litoral malagueño, ha sido renovado en 45 playas de la provincia en total, lo que supone el 6,65% de todas las playas del país reconocidas.

Las galardonadas son las playas de Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés, según ha publicado hoy la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Criterios y jurado

Estas banderas azules las ofrecen Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos siguiendo una serie de criterios que se dividen en cuatro grandes bloques: información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios.

Noticias relacionadas y más

Según la información de ADEAC, el Jurado Bandera Azul 2026 en España ha estado formado por 58 profesionales (48 miembros y 10 observadores) de diferentes ámbitos relacionados con la educación, la salud, la seguridad, la accesibilidad, la ecología, el turismo y el derecho. Han estado representadas 34 entidades públicas y privadas, entre las que se encontraban Comunidades Autónomas, diferentes Ministerios, Universidades, Fundaciones, Asociaciones y ONU Turismo (como observador).

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