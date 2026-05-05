Los socorristas de Málaga anuncian huelga del 9 al 17 de mayo si no se atienden sus reclamaciones

Los socorristas que atienden las playas de Málaga anuncian un calendario de huelga, así como de concentraciones de 12 horas delante del Ayuntamiento, si no se atienden sus demandas de mejora laboral; pero también de prestación del servicio y calidad de los materiales con los que trabajan.

Como anunció La Opinión, convocados por el sindicato CGT, el colectivo de socorristas se ha concentrado este martes delante del Ayuntamiento de 9 a 14 horas; pero el siguiente paso será una huelga desde el próximo sábado, 9 de mayo y hasta el domingo 17 de mayo, el día de las elecciones andaluzas.

Además, informa a este diario el portavoz Emiliano Cortés, junto con la huelga, también tienen previsto concentrarse delante del Consistorio desde el 11 al 21 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 21 horas.

Los socorristas Emiliano Cortés y Pedro Fernández, el pasado abril en La Malagueta, junto a una torre de vigilancia. / A.V.

Reclamaciones por partida doble

Las reclamaciones del colectivo se dirigen, por partida doble, tanto a la adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo en Málaga capital, la UTE SSGA-Atlantic, como al equipo de gobierno popular. Con respecto a la UTE de empresas, los socorristas demandan el cambio del convenio colectivo actual, "porque no representa nada el trabajo que hacemos".

Los socorristas también denuncian que la UTE de empresas "incumple el CERCLA", firmado el 3 de marzo, lo que desconvocó la huelga indefinida de los socorristas, de la que informó este periódico. Para el portavoz del colectivo, "no han negociado todavía con nosotros".

La Opinión

Con respecto al Ayuntamiento, y como informó La Opinión, los socorristas de Málaga denuncian la mala calidad y adecuación de las torres de vigilancia, que, además de inestables, solo proporcionan una hora de sombra a los socorristas, no les protege de la lluvia y dan la espalda a los bañistas en problemas cuando descienden de ella.

Por otra parte, también han reclamado más torres de vigilancia y motos acuáticas durante la temporada baja -la temporada alta comienza el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre-; y quieren contar con desfibriladores, para no tener que desplazarse a por uno a los paseos marítimos y perder un tiempo que consideran precioso.

Como destaca Emiliano Cortés, "la Junta de Andalucía dice que las torres de vigilancia tienen que estar cerradas", y remarcó que "los estándares de la bandera azul dicen que se tiene que asegurar y garantizar la seguridad de los bañistas, da igual el momento del año que sea".

En este sentido, recordó que, el pasado fin de semana, atendió a 8 bañistas de entre 14 y 17 años en la playa de La Caleta, que hacían paddle surf "a unos 200 metros" de la orilla, sin un chaleco salvavidas.

El alcalde, Francisco de la Torre, habló unos minutos con los socorristas, este martes. / A.V.

Breve encuentro con el alcalde

Nada más comenzar la concentración de este martes, el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, que entraba en ese momento en el Ayuntamiento, habló unos minutos con los socorristas. "El alcalde nos dijo que nos iba a atender, a través de la concejala de Playas Teresa Porras; pero lo que pedimos es que nos atiende él, directamente", remarcó Emiliano Cortés.

Reacción del PSOE

La concejala socialista Begoña Medina, que se sumó a la concentración, manifestó a La Opinión que la protesta de los socorristas "está justificada, porque estamos hablando de un servicio esencial que protege a la gente, y los propios socorristas están alzando la voz para decir que no reúne las condiciones para atender a las personas que vaya a la playa".

Por este motivo, Begoña Medina pidió unas torres de vigilancia "que reúnan las condiciones" y permitan no interrumpir la "visión" de los bañistas con problemas.

La concejala reclamó que el alcalde, Francisco de la Torre, atienda las demandas de este colectivo, "porque a la señora Porras le da igual", e hizo hincapié en que el cambio climático ha hecho que aumenten los días de playa en Málaga y, por tanto, el servicio de los socorristas debe ser más completo y estar en mejores condiciones que en la actualidad. "Sus reivindicaciones son muy razonables y hay que atenderlas", indicó.

Vigilancia sin un techo en plena lluvia, otras de las quejas. / La Opinión

Respuesta del equipo de gobierno

Como también informó este diario, el pasado 20 de abril, el equipo de gobierno desestimó sendas mociones de los grupos municipales PSOE y Con Málaga, que se hacían eco de las reclamaciones de los socorristas.

La concejala de Playas, Teresa Porras, argumentó la negativa de su grupo municipal popular, entre otros motivos, en que "no es obligatoria la prestación del servicio fuera de temporada alta", del 15 de junio al 15 de septiembre, y pese a ello, el Ayuntamiento de Málaga "incorpora en Semana Santa y los fines de semana un dispositivo dimensionado con las necesidades existentes".

Emiliano Cortés y Pedro Fernández, socorristas en La Malagueta, el pasado abril. / A.V.

En relación a las quejas por falta de dotación, la concejala indicó que las torres de vigilancia "están homologadas" y que cada año, antes de la temporada alta, el Área de Playas pide al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento "la revisión del plan de Salvamento para la temporada 2026, que se remite a la Dirección General de Protección Civil de la Junta, para que proceda a su aprobación".