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Sube el precio del billete de autobús en Málaga: costará diez céntimos más

También se elevará el umbral de ingresos requeridos para la tarjeta Oro a 1.025 euros (2.050 en caso de vivir en pareja) para las personas de 65 o más años, con residencia en Málaga capital

Parada de la EMT en la Alameda, en una foto de archivo.

Parada de la EMT en la Alameda, en una foto de archivo. / GREGORIO MARRERO

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la subida del billete de autobús de Málaga, que será 10 céntimos más caro y pasará a costar 1,50 euros una vez entre en vigor el texto modificado.

Esta no es la única subida que afecta a los servicios de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), también se ha aprobado, tanto por el consejo de la EMT comopor la comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad en marzo de 2025, el aumento del umbral de ingresos requeridos para beneficiarte de la tarjeta Oro, que ofrece diversos descuentos en el servicio de autobús

Ingresos para la tarjeta Oro

De ahora en adelante, los ingresos mínimos para obtenerla se elevará desde los 900 euros actuales (1.800 en caso de vivir en pareja) hasta los 1.025 euros (2.050 si es conjunta) para las personas de 65 o más años, con residencia en Málaga capital. De la misma manera, se beneficiarán de estas nuevas condiciones los mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que desde 2023 pueden acceder a la tarjeta oro.

Así, la gratuidad se aplicará a usuarios con ingresos máximos de 1.025 euros al mes, mientras a rentas superiores se les ofrecerán descuentos.

En función de los ingresos, podrán obtener descuentos distintos. A personas con ingresos de entre 1.025 y 1.445 euros al mes podrán acceder a la Tarjeta oro 10, un abono de 9,95 euros mensuales con viajes ilimitados.

Por otro lado, las personas con ingresos superiores a 1.445 euros mensuales también tendrán descuento a través de la denominada Tarjeta oro 27, que permite realizar viajes ilimitados en toda la red de la EMT por 27 euros al mes.

Estos precios son los habituales, si bien, cabe recordar que hasta el próximo 31 de diciembre están bonificados al 50%, de acuerdo al Real Decreto Ley por el que se bonifica el 30% del precio del transporte colectivo y la aportación del 20% por parte del Consistorio.

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El objetivo de esta modificación, tal y como aprobó tanto el consejo de la EMT como la comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad en marzo de 2025, es, por un lado, el de elevar el umbral de ingresos requeridos para poder ser beneficiario de esta tarjeta; y por otro, el de actualizar 10 céntimos el precio del billete sencillo del autobús, que pasará a costar, una vez entre en vigor el texto modificado, 1,50 euros.

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