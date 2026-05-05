Unicaja gana 161 millones de euros en el primer trimestre, un 1,4% más, y fija la remuneración al accionista en el 95% del resultado del ejercicio

El Grupo Unicaja ha obtenido un beneficio neto de 161 millones euros en el primer trimestre del año 2026, con un incremento interanual del 1,4% respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio (158 millones). La entidad financiera ha explicado este martes que el resultado se sustenta en la "evolución favorable" de los ingresos recurrentes, la "mejora" del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones netas (en un contexto de "avance sostenido" de la actividad comercial), y en una menor necesidad de dotaciones a provisiones de crédito (que descienden un 20% interanual, en línea con la mejora sostenida de la calidad del balance).

A estos factores se suma la capacidad del margen bruto para absorber parcialmente el aumento de los costes de explotación, principalmente asociados a inversiones vinculadas al Plan Estratégico 2025-2027, manteniendo unos niveles de rentabilidad sólidos.

En este escenario, la entidad señala que mantiene su compromiso de destinar el 95% del resultado a la remuneración al accionista. Cabe recodar que Unicaja ha aprobado una nueva política de dividendos, vigente desde enero de 2026, en el que se aumenta el pay-out al 70%, desde el 60% anterior, con lo que se prevé para este ejercicio una remuneración adicional mediante recompras o dividendos adicionales, estimada en torno al 25% del resultado neto consolidado. Eso eleva la remuneración al accionista del ejercicio hasta el mencionado 95%.

El margen de intereses alcanzó los 373 millones de euros, con un aumento interanual del 1,3%, mientras que las comisiones netas crecieron un 3,1%, hasta situarse en 136 millones, impulsadas por la "intensa actividad" en fondos de inversión y el negocio de seguros. El margen bruto se elevó un 1%, hasta los 520 millones de euros, lo que permitió sostener niveles de rentabilidad y eficiencia, cuya ratio se sitúa en el 46% (calculada sobre los últimos doce meses), con un coste del riesgo contenido (20 p.b.).

Unicaja afirma que el avance de las comisiones responde también a un "cambio progresivo" en el mix de ingresos del grupo, con un mayor peso de los negocios de mayor valor añadido, especialmente gestión de patrimonios y seguros, lo que contribuye a "reforzar la estabilidad y la visibilidad de los resultados".

"A pesar de encontrarse en una fase temprana del ejercicio, las principales magnitudes evolucionan en línea o por encima de lo previsto, como resultado de la ejecución del Plan Estratégico 2025‑2027, que sigue reforzando la dinámica comercial. El volumen de negocio de clientes crece más de un 3% en el año y la rentabilidad ROTE, ajustada por el exceso de capital, se sitúa en el 12%", señala la entidad, presidida por José Sevilal y que tiene a Isidro Rubiales como CEO.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, en la pasada junta de accionistas de este 2026. / La Opinión

Balance y actividad

Los recursos de clientes alcanzan los 96.003 millones de euros, (3,9% interanual), con un avance "destacado" de los fondos de inversión (17,2% interanual), que registran suscripciones netas por 468 millones en el año y permiten mantener una cuota de mercado del 9%.

La nueva producción de crédito asciende a 2.845 millones (9,6% en el año), con 913 millones en hipotecas a particulares y 1.327 millones destinados a empresas. La inversión crediticia no dudosa se sitúa en 47.622 millones (2,4% interanual), con especial impulso en consumo y empresas.