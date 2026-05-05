Vestidos de verde impostor

El número uno del PSOE por Jaén se preguntaba este lunes acerca de «qué le hemos hecho a Juanma Moreno para que la Junta nos trate tan mal». Eco no tuvo mucho. A veces la campaña es lo que pasa mientras los analistas analizan lo que nadie ve. En esos lances, en esos territorios aparentemente secundarios o secundones, en esas disputas, en esas exageraciones y declaraciones que son apelaciones sentimentales, reside buena parte de la influencia que pueda tener una campaña electoral. Una campaña que mueve el voto de un diez por ciento, como mucho, o al menos eso es lo que le dijeron a uno en la Facultad hace décadas. La ciencia política ha cambiado poco en este sentido y aunque ahora hay más politólogos que indecisos, éstos siguen estando seguros de que la transferencia de votos entre partidos no es mucha. Claro que, si eso fuera así, no habrían existido Ciudadanos o Podemos. Pero eso es otra historia.

Las escaramuzas, como la que trata de comenzar el candidato jiennense, se suceden a diario y es en ese fuego cruzado donde late el pulso de la campaña. No está bien reflejada en los medios, que recogen más los arcabuzazos de los líderes entre ellos que los bayonetazos de las tropas de choque. Es la soldadesca la que se bate cada día repartiendo folletos en un mercado, protagonizando un mitin para veinte o dando voces y exhalando eslóganes subido a una caja de pescado en un mercado.

La andaluza, por lo demás, está siendo una campaña en la que además de ponerse verdes unos a otros, se pintan de verde. Los carteles son verdes, las letras verdes, todo muy verde y hasta verde parece algún rostro que no ha dado bien con el tono de maquillaje. Verde Andalucía. Ahora. Con logos escondidos. Esquinados. Verdes son los carteles de Maíllo y los de José Ignacio García, los de Montero y los de Moreno. Incluso los de Gavira, que no obstante sí saca las siglas, Vox, a un lugar más preeminente y, claro, enseña a Abascal. Verdes pudieran estar a la hora de un debate o de una carrera por la presidencia andaluza. De hecho, respecto al último debate de campaña en televisión, el único que sobrevive, el único maduro es Juanma Moreno, que hace cuatro años debatió con Juan Marín (CS), Macarena Olona (Vox), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Juan Espadas (PSOE).

La verdad es que da cosa nombrar a los muertos. Políticamente. Pero está bien acordarse de ellos. Y recordar que algunos han pasado a mejor vida literalmente, como Juan Espadas, que ahora habita en el Senado o Juan Marín, que dirige un chiringuito de esos de cuyo nombre no puedo acordarme y que el PP iba a eliminar nada más llegar al poder. A lo mejor, tal vez, vieron anoche el debate imaginando lo que ellos dirían o prometerían; en algunos casos con nostalgia venenosa y en otras con alegría jacarandosa por no verse ya en esos menesteres. Reflexionando a lo mejor sobre lo futil de no pocos afanes y empeños en los que se nos va la vida y que tan pequeños nos parecen cuando el tiempo nos alcanza.

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Ayer, calma chicha y preparación del debate en TVE. Hoy, de nuevo fuego cruzado. De Huelva a Pulpí. Andalucía lejana y sola. Verde temporal.