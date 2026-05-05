Vialia recupera el 75% del tránsito de personas tras reactivarse el AVE

Los pequeños comercios, restaurantes y cadenas de distribución del entorno de la estación de trenes Málaga-María Zambrano han recuperado en los primeros días de mayo hasta el 75% de las cifras de negocio perdidas durante estos tres últimos meses. En algunos puntos de venta la facturación cayó hasta en un 80%, de manera que en estos casos todavía falta en la caja uno de cada cinco euros recaudados durante los primeros días de 2026. No obstante, la vuelta de la alta velocidad a la Costa del Sol ha invertido la balanza de manera muy positiva.

El sector del taxi alude a las altas temperaturas, más propias de los primeros días del verano, a un factor decisivo para que muchas familias hayan optado por volver a la Costa del Sol después de meses sin atreverse a subirse al tren. La patronal de este gremio coincide con el avance hotelero que ya se maneja en la capital. El vicepresidente de Aehcos para Málaga capital y Rincón de la Victoria, Francisco Moro, remarca que este pasado fin de semana se han alcanzado «ocupaciones muy altas».

No obstante, el termómetro en los alojamientos más próximos al eje del litoral malagueño están condicionados a que se ha roto la estacionalidad, gracias al turismo internacional que aterriza durante los 12 meses del año a través del Aeropuerto. Los distintos portavoces consultados aluden asimismo a que, una vez recuperada la conexión de alta velocidad de manera directa entre Málaga y Bobadilla, con destino a Madrid, Sevilla u otros territorios, el objetivo de cara a la próxima temporada estival pasa por recuperar la segunda de las vías afectadas en Álora.

«Necesitamos que se recuperen las franjas horarias perdidas, que los trenes circulen con la misma frecuencia que teníamos antes de la pandemia», apremia el sector del taxi y el de los alquileres de vehículos para turistas o empresarios. En esa misma súplica también se expresa, en un de las tiendas del centro comercial Vialia la empresaria Cinta Pedrosa: «Confiamos en que terminen las obras y podamos tener totalmente normalizada la circulación y el tránsito de personas. Somos optimistas con que las personas vuelvan a recuperar la confianza en los trenes, porque entre otros aspectos, con la guerra en Oriente Medio, los precios de los aviones siguen muy elevados incluso después de volver la alta velocidad», argumenta.

Lleno en el interior

Muchas comarcas del interior de la provincia de Málaga, tal y como habían avanzado las patronales del sector del turismo rural, rozaron el 100% de ocupación durante los tres primeros días de mayo. Esta tendencia se ha mantenido en localidades donde el turismo nacional tiene una fuerte implantación, como son las localidades más orientales de la comarca de la Axarquía, Mijas, Fuengirola o Estepona.

En este sentido, el alcalde de Torrox, Óscar Medina, calificaba este lunes de «extraordinaria, la actividad turística durante este Puente, al colgarse el cartel de completo en los establecimientos hoteleros y de restauración». Manifestó que en su término se han combinado las tradiciones «más arraigadas», con eventos de proyección nacional, como la Feria de Sabor a Málaga en Torrox-Costa.

Esta parte de la provincia vive intensamente, al igual que en otros rincones malagueños o numerosas localidades de Granada, la festividad de la Cruz de Mayo. Y Medina se refirió asimismo a la coincidencia del primer fin de semana de mayo con la celebración en su término del Élite Functional Challenger, «un evento de gran repercusión nacional» que congregó a más de 1.000 deportistas junto a la playa de Ferrara.

En el término fuengiroleño, este largo Puente ha vuelto a coincidir con la Feria Internacional de los Países, convertido en uno de los acontecimientos multiculturales de mayor trascendencia en la provincia. Un total de 33 delegaciones de diferentes nacionalidades han configurado una auténtica ONU, con degustaciones gastronómicas y folclore de los más diversos rincones del planeta.

Fue especialmente participativo el pasacalles del 1 de mayo, con más de 2.000 participantes de países como Reino Unido, México, Alemania, Brasil, Senegal o Argentina (por mencionar algunos de los ejemplos más reconocibles). El recorrido arrancó en la plaza de España y siguió por la avenida Condes de San Isidro o la calle Alfonso XIII, hasta concluir en el recinto ferial.

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Como colofón a este acontecimiento multitudinario, Marenostrum Fuengirola acogía este sábado la clausura de la larga gira de Fito & Fitipaldis. La banda de rock tenía garantizado con mucha antelación el lleno absoluto, de manera que hubo que establecer un dispositivo especial de tráfico, justo como una semana antes en el esperado reencuentro de El Último de la Fila, después de casi tres décadas de paréntesis.