Tres vidas marcadas por el cáncer se vuelcan ahora con la AECC en Málaga: “Recibes mucho más de lo que das”

El próximo jueves 7 de mayo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra en toda España el Día de la Cuestación, una de sus citas más importantes del año, en la que volverán a pedir la colaboración de la sociedad para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y avanzar hacia su objetivo de alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030.

Una jornada que no sería posible sin los voluntarios, que solo en la provincia de Málaga suman más de 2.000 personas. Muchas de ellas han vivido la enfermedad de cerca, ya sea en primera persona o a través de un ser querido, y han decidido transformar esa experiencia en acompañamiento, escucha y apoyo para otros pacientes y familias.

Es el caso de Enrique Gallo, Manuel Ángel Cordero y María Victoria Álvarez. Tres historias distintas, atravesadas por el cáncer, que confluyen ahora en un mismo lugar: la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. Los tres saldrán este jueves a la calle con una hucha y una idea muy clara: cada euro destinado a la investigación suma.

“Cada centavo que va a investigación es un pasito más para que descubran algo y haya un avance superimportante para que alguien no se muera de cáncer”, subraya Enrique, de 61 años, que perdió a su hija cuando solo tenía tres años por esta enfermedad.

Enrique: “Siempre de lo que das como voluntario te llevas mucho más”

“Mucha gente nos dio una mano y nos ayudó, y siempre me había quedado el cómo devolver”, cuenta. En su caso, colabora con la AECC desde hace un año y medio, aunque el voluntariado no era algo nuevo para él. Enrique, argentino afincado en Málaga desde hace cuatro años, ya había participado en otras iniciativas y también forma parte de los Ángeles Malagueños de la Noche, donde ayuda a repartir comida.

“Siempre de lo que das como voluntario te llevas mucho más”, asegura con rotundidad. “Das diez y te llevas cien”, insiste. Aun así, reconoce que al principio no fue fácil. “Te peleas con Dios, con la vida, con todo, no lo puedes entender”, recuerda. Hasta que un día cambió la forma de mirarlo. “Me di cuenta de que había tenido la suerte de vivir tres años con ella y que tenía que agradecer todos los días de esos tres años”.

Desde entonces, asegura, decidió enfocar la vida de otra manera. “Me dije: voy a hacer todos los días como un juego de alegría en todo a mi alrededor para mirar para arriba y decirle: es por vos, y ayudar a todo el mundo que pueda”, relata.

Por ello, en la AECC colabora en todo lo que puede: campañas, galas, acompañamiento a pacientes o cualquier tarea que haga falta. “Cuando tengo que ir al comedor o acá, me levanto distinto, me levanto con ganas, me da alegría”, destaca Enrique, que este año ha sido reconocido como voluntario del año de la AECC.

María Victoria: “Era una asignatura pendiente”

María Victoria Álvarez, de 67 años, también conoce bien la enfermedad. Ha pasado por dos tumores diferentes y, además, en su familia el cáncer ha estado siempre muy presente. “Todos excepto un hermano mío han vivido el cáncer”, cuenta.

Para ella, hacerse voluntaria era una “asignatura pendiente” y ahora siente que ha llegado su momento: “Mis circunstancias me dejan hacer algo más. Hacer algo social, algo que merezca la pena”.

El Día de la Cuestación será su estreno como voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer. Llega con ganas, pero también con respeto por la responsabilidad que supone. “Espero estar a la altura de las circunstancias y poder aportar todo de mí”, comparte.

En su caso, confía en poder ofrecer “esa positividad” con la que ella afrontó el proceso. “Nunca pensé que iba a ser el final de mi vida”, añade. Para María Victoria, ser voluntaria significa ayudar, pero también recibir: “Es algo que haces por los demás, pero a la vez te enriqueces de ello. Creo que es mutuo”.

Manuel: “Lo primero que sientes es una soledad terrible”

La misma idea la comparte Manuel Ángel Cordero, de 58 años. “Tú recibes mucho más de lo que das”, coincide. Lleva un mes y medio como voluntario en la AECC y más de tres años colaborando en la Asociación de Ostomizados de Málaga (OSMA). “Acudo a todo lo que puedo y me gustaría hacer más. Es una recompensa”, subraya.

En 2023, una prueba rutinaria del trabajo cambió su vida. Le diagnosticaron cáncer de próstata y cáncer de colon en estadio IV. Hasta entonces, asegura, apenas había pisado un hospital. Fue intervenido, está ostomizado y, a día de hoy, continúa en tratamiento por el cáncer de próstata.

“Cuando te diagnostican el cáncer, lo primero que sientes es una soledad terrible, porque pierdes la orientación”, rememora. “Entonces, yo encontré en el voluntariado esa mano amiga”. Por eso, más tarde quiso ser él quien tendiera esa mano a otros pacientes, como muestra de gratitud y una forma de devolver todas las atenciones recibidas desde el primer día.

Volver a encontrar el camino

En su caso, habla del voluntariado casi como una forma de sanar. Asegura que le ayudó en su propio proceso de recuperación emocional y a volver a encontrar el camino. “Parte de mi rehabilitación ha sido el participar en acciones, en grupos de ayuda mutua y aportar mi consejo a personas que vienen dos pasos más atrás”, explica.

Manuel lamenta que muchas personas conocen la AECC, pero no saben realmente todo lo que ofrece hasta que cruzan la puerta. “Te suena como algo institucional”, sostiene. Por ello, considera esencial salir este jueves a la calle: para recaudar, pero también para acercar la asociación a los barrios y poner rostro a una realidad que a veces parece lejana hasta que te toca de cerca. “Yo voy a participar encantado”, afirma.

El Día de la Cuestación de la AECC en Málaga

Enrique insiste también en que el Día de la Cuestación es una gran oportunidad de poder explicar a la sociedad por qué merece la pena colaborar e invertir en la investigación, así como que el objetivo de la AECC es lograr una supervivencia del 70% para el año 2030. “Quizás, mi hija, hoy con los tratamientos y los avances que hay se hubiera salvado”, señala.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad privada que más fondos destina a la investigación en cáncer en España. Actualmente, tiene 157 millones de euros comprometidos en 792 proyectos de investigación, que dan estabilidad a 3.000 investigadores. En los últimos cinco años, la sede provincial de Málaga ha destinado casi tres millones de euros y solo en 2025 más de 810.000 euros.