Abren la inscripción para 225 plazas en cursos de IA, Internet de las Cosas y Realidad Virtual en Málaga: fechas y requisitos

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo de inscripción para cinco nuevos cursos gratuitos en Málaga de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y Realidad Virtual, dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con "creciente aplicación profesional".

Según ha explicado este miércoles la Consejería, la oferta formativa suma 225 plazas entre las tres modalidades: dos de Programación en Realidad Virtual y Aumentada (18 de mayo y 1 de julio), dos de Inteligencia Artificial y Big Data, (18 de mayo y 24 de junio), y uno de Programación de soluciones IoT y SmartCities, (24 de junio).

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web www.formacionen5g.es o mediante la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Formación flexible y gratuita: 45 plazas por curso

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos. Las clases presenciales se celebran en el Polo Digital de Contenidos.

Trabajadores en una empresa tecnológica de Málaga. / Gregorio Marrero

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Tecnologías con aplicación en múltiples sectores

Esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana.

"Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación", señala la Consejería.