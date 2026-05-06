La academia de formación sanitaria MIR Asturias para futuros médicos llega a Málaga: abre sede en la UAX

La academia de formación sanitaria MIR Asturias, perteneciente al Grupo UAX, ha abierto una nueva sede en Málaga, que estará ubicada en el campus de la universidad privada Alfonso X (UAX Mare Nostrum), en el Camino de la Térmica de la capital malagueña. Esta nueva apertura supone la segunda sede en Andalucía de este centro de formación sanitaria de alto rendimiento, tras la que tiene desde hace 13 años en Sevilla, donde prepara a estudiantes para el examen MIR.

"La llegada a Málaga responde a la demanda existente en Andalucía y al compromiso de MIR Asturias por acompañar y formar a los estudiantes en una de las etapas más exigentes hacia su carrera profesional. Con una metodología teórica y práctica de excelencia y el cuidado del estudiante en el centro, la academia también pondrá ahora a disposición de los estudiantes de Málaga las últimas herramientas académicas y tecnológicas necesarias para resolver el examen con éxito", ha explicado este miércoles la directora general de MIR Asturias, Marta Novo.

Un Open Day de MIR Astrias en Málaga este 7 de mayo

En el marco de esta nueva apertura, con inicio de actividad previsto para septiembre de este año, la academia celebrará un Open Day este jueves 7 de mayo a las 17.00 horas, en el que ofrecerá una clase gratuita centrada en la interpretación de electrocardiogramas (ECG).

"Una sesión de carácter práctico y diseñada para ayudar a los asistentes a mejorar sus competencias clínicas y ganar seguridad en la lectura e interpretación de pruebas clave en el ámbito médico", ha explicado.

La nueva sede de MIR Asturias en Málaga se integra en el ecosistema educativo de UAX Mare Nostrum, lo que, según señala este grupo, fortalece la "conexión entre formación universitaria y preparación especializada", y facilita a los estudiantes "el acceso a recursos formativos de alto nivel en un entorno innovador".

Así será el modelo de MIR Asturias en la UAX de Málaga

MIR Asturias dice que su modelo se basa en la personalización con tutores dedicados para grupos reducidos de un máximo de 20 alumnos y un servicio de asistencia psicológica para prevenir y paliar el estrés y el cansancio durante la preparación.

Instalaciones de la UAX en Málaga. / La Opinión

"A todo esto, se le suma un campus virtual de última generación, que permite personalizar aún más el programa para cada estudiante adecuando los contenidos y simulacros a través del uso de inteligencia artificial, contribuyendo a rentabilizar al máximo el tiempo de estudio y evitando la frustración", ha añadido.

Mas de 50.000 médicos formados en MIR Asturias

Con casi cuatro décadas de trayectoria y más de 50.000 médicos formados, MIR Asturias ha acompañado durante décadas a generaciones de estudiantes en su preparación para una de las pruebas más exigentes de su carrera profesional. A lo largo de este recorrido, Andalucía ha tenido un peso destacado dentro de su comunidad de alumnos, con numerosos estudiantes que cada año han confiado en la academia para afrontar el examen MIR.

En el caso de Málaga, MIR Asturias dice que han sido "muchos" los futuros médicos de la provincia que se han trasladado a Oviedo para preparar el examen MIR con este centro. "Esta trayectoria compartida con los estudiantes locales ha sido uno de los factores que ha motivado la apertura de una sede en la ciudad, acercando ahora su modelo formativo a un entorno donde ya existe una demanda consolidada", asegura.