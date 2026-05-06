Alerta a los pasajeros malagueños: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas

Cuando se habla de una multa de tráfico, se suele pensar en que el destinatario ha sido el conductor de un vehículo por alguna infracción o comportamiento imprudente al volante, como exceder la velocidad permitida, conducir bajo los efectos de alguna sustancia ilegal o realizar cualquier maniobra temeraria. Pero lo que muchos desconocen es que los pasajeros también pueden ser sancionados por infringir ciertas normas en las carreteras malagueñas, lo que puede ocasionarles multas de hasta 500 euros.

Así lo ha asegurado la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil, que han explicado que los ocupantes del vehículo que no tengan un comportamiento responsable o no respeten las normas de circulación también pueden ser sancionados con cuantiosas multas económicas.

Tirar colillas u objetos por la ventana puede costar hasta 500 euros

Entre las sanciones que se pueden imponer a los pasajeros destaca la destinada a aquellos que arrojen colillas de cigarros por la ventanilla o cualquier otro objeto, como papeles, botellas o deshecho, que pueda producir un incendio o poner en peligro la seguridad vial.

Esta situación está considerada una infracción grave castigada con hasta 500 euros de multa.

"Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial", señala sobre este asunto el Reglamento General de Circulación, que establece que esta prohibición no está dedicada únicamente a los conductores, sino a todos los ocupantes del vehículo.

No llevar cinturón también acarrea sanción para el pasajero

Otra de las problemáticas que persiguen las autoridades y que pueden acarrear sanciones económicas tanto a los conductores como a los pasajeros es el no utilizar el cinturón de seguridad, un hecho castigado con una multa de 200 euros.

A esto habría que sumarle la pérdida de 4 puntos del carnet en el caso de que sea el conductor el que no lleve este dispositivo de seguridad o que lleve menores en el vehículo sin sistema de retención infantil.

Estas son las multas que la Guardia Civil puede imponer a los pasajeros de vehículos en Málaga y el resto del país / .

"El cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento", recalca la DGT.

La DGT alerta de la importancia del cinturón en todos los asientos

La importancia de que todos los ocupantes del vehículo lleven cinturón radica en que uno de cada cinco adultos fallecidos en accidentes en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad, mientras que en ciudad, el número aumenta a dos de cada cinco, tal y como muestran los datos facilitados por la DGT.

Sobre este aspecto, el Reglamento General de Circulación se muestra tajante: "El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas".

Los menores de 135 centímetros deben llevar sistema de retención infantil

"En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil", recalca al respecto la normativa.

Además, afirma que en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se deberá informar a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de forma oral y por medios audiovisuales o mediante letreros.

Los supuestos en los que no es obligatorio usar cinturón

Los únicos supuestos que están exentos del uso del cinturón es cuando los vehículos "no tengan instalados" los cinturones de seguridad, así como aquellas personas que cuenten con un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas.

Lo mismo ocurre con los taxistas, los distribuidores de mercancías que realicen sucesivas operaciones de carga y descarga, los ocupantes de los vehículos de urgencias y las personas que acompañen a un alumno en el aprendizaje de la conducción, que podrán no utilizarlo dentro de la población, pero sí están obligados en autopistas, autovías o carreteras convencionales.

No llevar casco también puede suponer multa para conductor y pasajero

"La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o muy grave", asegura la normativa al respecto.

Lo mismo ocurre con los conductores y pasajeros que no lleven casco en una motocicleta o ciclomotor, que serán sancionados con 200 euros de multa, además de la pérdida de 4 puntos para el conductor que no utilice este dispositivo de seguridad.

El motorista responde si el pasajero no lleva casco

"El motorista también será responsable de tales hechos si el pasajero no lleva casco o si no tiene la edad mínima exigida para poder ir de pasajero en el vehículo", recalca al respecto la DGT.

Una prohibición que busca frenar los fallecimientos en la carretera, ya que la DGT asegura que el 11% de los usuarios de ciclomotor que han perdido la vida en accidentes de tráfico no utilizaba casco.

La postura en el coche y las distracciones también se sancionan

El resto de sanciones a las que se pueden enfrentar los pasajeros se centran en la postura que adopten en el coche, ya que pueden recibir multas de entre 80 y 100 euros si no mantienen una correcta posición con los pies en el suelo y el respaldo del asiento bien colocado.

Esto se debe a que, en caso de frenazo o colisión, el tener los pies en el salpicadero o mantener una mala postura puede ocasionar graves consecuencias para su salud y la del resto de ocupantes.

Multas por distraer al conductor al volante en las carreteras malagueñas

Lo mismo ocurre con los pasajeros que distraigan al volante a los conductores con dispositivos electrónicos o cualquier otro comportamiento que no permita la correcta conducción, como forcejeos o manipulación de elementos del coche, entre otros.

Alerta a los pasajeros malagueños: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas / El Periódico Mediterráneo

Esta situación será sancionada con una multa de 200 euros, que puede llegar incluso a los 500 euros en el caso de que la distracción sea grave.