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Alerta sanitaria

El avión que evacúa a 2 pacientes con hantavirus tiene previsto este jueves hacer escala en Málaga

El avión medicalizado que transporta a dos pacientes con posible hantavirus tuvo que desviarse a Gran Canaria por una rotura en su burbuja de aislamiento

Evacuan del crucero a tres pacientes con sospecha de hantavirus

Evacuan del crucero a tres pacientes con sospecha de hantavirus

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Tres presuntos pacientes con caso de hantavirus son evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con OMS, el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y los Países Bajos. / oms / EPC

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos de los pacientes que pueden haberse contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius ha hecho escala en Gran Canaria tras sufrir una rotura en su burbuja de aislamiento y tiene previsto hacer otra escala en Málaga este jueves.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha precisado que ese es el motivo de que el avión medicalizado se desviara al aeropuerto de Gran Canaria cuando ya volaba hacia Marrakech, donde planeaba en principio detenerse para repostar, antes de seguir vuelo hacia Amsterdam.

Inicialmente, había informado de que esta escala no prevista en Canarias se debía también a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio.

- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro

El crucero holandés MV Hondius, foco inicial de este brote de hantavirus / EFE

La Delegación del Gobierno asegura que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que asegura que se ha respetado.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

Poco antes de las 16:00 horas, fue desviado a Gran Canaria. Su plan en ese momento era despegar hacia Países Bajos a las 17:40.

Sin embargo, EFE ha podido comprobar que a las 18:15 horas (hora de las islas) seguía en el aeropuerto de Gran Canaria.

06/05/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida de una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los ministros comparecen para informar de la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España, tras los contagios de hantavirus, para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida de una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa. / Europa Press

Escala en Málaga

Y su ruta prevista ha cambiado de nuevo: en el curso de la tarde, ha añadido una escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Fightradar 24.

La Delegación del Gobierno en Canarias no ha confirmado aún esta última circunstancia.

Noticias relacionadas y más

La situación del crucero MV Hondius, con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco se traslade a Tenerife, algo a lo que se opone la comunidad autónoma.

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