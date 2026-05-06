Tiempo en Málaga
Cambio radical del tiempo en Málaga: la Aemet avisa de la vuelta de la lluvia tras el terral y el calor
Las precipitaciones volverán a la provincia debido al descuelgue de una nueva borrasca atlántica
Cambio radical en el tiempo en Málaga. Las lluvias vuelven a la provincia tras unos días en los que el terral y las altas temperaturas han sido los grandes protagonistas. Un tiempo más propio del verano que dejó en Málaga la temperatura más alta de todo el país.
Sin embargo, de cara a los proximos días las lluvias volverán por el descuelgue de una nueva borrasca atlántica, que empezará a influir en la zona a partir del viernes y se mantendrá presente hasta principios de la próxima semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el caso de la capital, las lluvias comenzarán el sábado, jornada para la que se prevé un 100% de probabilidad de chubascos. La lluvia continuará también durante el domingo y se extenderá al conjunto de la provincia.
La llegada de las precipitaciones irá acompañada de un descenso de las temperaturas. Los termómetros marcarán máximas de 21 grados tanto el sábado como el domingo.
De cara al domingo, la borrasca tenderá a debilitarse, aunque la inestabilidad seguirá siendo notable sobre España. Durante la madrugada continuarán las precipitaciones, especialmente en áreas de montaña del interior.
Para la próxima semana, la previsión apunta a que las lluvias continuarán en Málaga, aunque de forma más débil y concentradas en algunos puntos de la provincia. Las temperaturas volverán a subir ligeramente, con máximas de 25 grados y mínimas de 16.
Por ahora, no se esperan tormentas en Málaga ni hay avisos activos por precipitaciones.
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