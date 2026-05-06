El chiringuito malagueño que sigue a pie de playa entre espetos y mariscos tras 60 años de historia: "Tiene unos arroces que quitan el sentido"

De ser un pequeño chiringuito de cañas y madera que solo abría en verano a uno de los restaurantes a pie de playa más visitados y emblemáticos de la Costa del Sol. Así es el Chiringuito Los Manueles, un negocio con cerca de 60 años de historia situado en pleno paseo marítimo de Torremolinos que ofrece "pescaíto frito de la Bahía, moluscos y crustáceos", además de uno de los mejores arroces de la zona.

Fue en 1968 cuando arrancó la andadura de este negocio que ha hecho de sus "platos típicos malagueños", su trato familiar y sus privilegiadas vistas de la costa sus mayores tesoros.

Pescaíto frito, mariscos y arroces entre sus grandes reclamos

"Ofrecemos el famoso pescaíto frito de la Bahía, los moluscos y crustáceos, los pescados al horno, espeto o a la sal, una amplia gama de arroces y unas estupendas carnes a la brasa", indican al respecto desde este restaurante situado en el paseo marítimo Playamar de Torremolinos.

De ese modo, entre sus arroces, uno de sus platos más admirados y alabados, los comensales pueden escoger entre paella mixta o de marisco, arroz con verduras, arroz caldoso con marisco o bogavante, arroz negro y su mítico arroz a banda 'Los Manueles'.

Mariscos frescos y pescado en distintas elaboraciones

Además, en su extensa carta se encuentra un amplio surtido de mariscos, como conchas finas, ostras, quisquillas de Motril, langosta, bogavante nacional o canadiense, y su 'zarzuela de marisco'.

Y para los amantes del pescado, este negocio ofrece toda clase de pescado frito, a la sal o al horno. "No podría faltar la gran diversidad a la hora de preparar un buen pescado, sin que pueda faltar el pescaíto frito de nuestra Málaga o los pescados a la plancha, a la sal o al horno", recalca el establecimiento.

También ofrece carnes a la brasa y a la plancha

De igual modo, los clientes pueden disfrutar de distintos cortes de carne a la brasa o a la plancha, como entrecot, solomillo de ternera o chuletitas de cordero lechal.

Una amplia oferta repleta de productos frescos de la zona que consigue conquistar cada jornada a las decenas de clientes que acuden a su local, que aseguran a través de las reseñas del restaurante: "Tiene un encanto especial para comer a pie de playa".

Las reseñas destacan su ubicación, sus arroces y sus espetos

"Es mi chiringuito de referencia en Torremolinos. Es Málaga en estado puro con sus espetos, pescaíto frito y unos arroces que quitan el sentido", recalca otro usuario.

Asimismo, otro cliente asegura sobre este restaurante que abre de lunes a domingo de 10.30 a 23.00 horas: "El mejor chiringuito con el mejor pescado de la Costa de Sol. Sus espetos de sardina, la rosada alioli y los calamares son excelentes. Comer aquí es sentirse como en casa".