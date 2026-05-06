Colmenas con GPS: así ha destapado un apicultor de Alhaurín de la Torre el robo masivo de panales de abejas en la provincia de Málaga

La denuncia de un apicultor del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre puso rápidamente a la Guardia Civil sobre la pista de un ladrón en serie de colmenas. La víctima aseguró a los agentes que el sistema de geolocalización GPS que había instalado en su explotación ubicaba en una finca ajena siete de los panales que le habían sustraído. Los agentes se trasladaron a esa zona y encontraron las colmenas balizadas y otros montículos con estructuras para abejas que resultaron pertenecer a otras víctimas.

La Comandancia de Málaga ha informado este miércoles de que las siguientes averiguaciones confirmaron que el presunto autor de los robos tenía tres asentamientos apícolas registrados a su nombre con 70 colmenas legales, pero que realmente ocultaba "centenares de unidades de procedencia ilícita". Además, para evitar la identificación en inspecciones sanitarias, el sospechoso aplicaba sobre las matrículas originales de las colmenas robadas masilla u otros revestimientos para tallar o pintar su propio número de explotación.

Una veintena de víctimas en siete municipios

Los investigadores del Equipo Roca de la Guardia Civil de Coín tiraron del hilo y llegaron a reunir 24 denuncias interpuestas por 19 afectados entre los años 2017 y 2025 en distintos puntos de la Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Casarabonela, Carratraca y Málaga capital. A lo largo de las pesquisas, los agentes han recuperado 337 colmenas, 145 de ellas con colonias vivas y otras 192 vacías, que ya han sido entregadas a sus propietarios. Finalmente, el presunto autor de los hechos, fue detenido como presunto autor de 24 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la salud pública y simulación de delito, este último por denunciar la sustracción de colmenas suyas sin ser cierto, según fuentes cercanas al caso.

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La Guardia Civil ha explicado que la operación Piquera se enmarcan en el Plan Nacional Contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y ha contado con la colaboración de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Cártama.