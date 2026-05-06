Diez puertos deportivos de Marinas de Andalucía reciben la Bandera Azul 2026: la mitad están en Málaga

La asociación de puertos deportivos y turísticos Marinas de Andalucía suma en 2026 diez puertos asociados distinguidos con Bandera Azul (cinco de ellos en la provincia de Málaga), según ha dado a conocer este colectivo a partir de los datos la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). El distintivo reconoce aspectos como la calidad de las instalaciones, la seguridad, la gestión ambiental y los servicios que ofrecen los puertos deportivos a navegantes y usuarios.

Los puertos deportivos asociados a Marinas de Andalucía que han recibido esta distinción en 2026 son Puerto Deportivo San José (Níjar, Almería), Puerto Marina del Este (Almuñécar, Granada), Puerto Sherry (El Puerto de Santa María, Cádiz), Alcaidesa Marina (La Línea de la Concepción, Cádiz) y Puerto Sotogrande (San Roque, Cádiz), además de los malagueños Puerto Deportivo de La Duquesa (Manilva), Puerto Deportivo de Estepona, Puerto Deportivo de Marbella, Puerto Banús (Marbella) y Puerto Deportivo de Benalmádena.

Con un total de 22 galardones concedidos a puertos deportivos y clubes náuticos, Andalucía vuelve a situarse como la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de Banderas Azules, solo por detrás de Cataluña, que alcanza las 24 distinciones.

Calidad de las aguas, seguridad y accesibilidad

La concesión de estas Banderas Azules se realiza tras un proceso de evaluación en el que se analizan criterios relacionados con la calidad de las aguas, la seguridad y accesibilidad de las instalaciones, los servicios al usuario y la gestión ambiental de los puertos deportivos. También se tienen en cuenta las acciones de sensibilización ambiental y las medidas destinadas a favorecer la sostenibilidad y la protección del entorno litoral y marino.

"Que diez de nuestros 19 puertos asociados hayan obtenido este reconocimiento refleja el esfuerzo que realizan los puertos deportivos andaluces por seguir mejorando sus instalaciones y servicios, además de su compromiso con el cuidado del entorno. Andalucía cuenta hoy con puertos deportivos cada vez más preparados, modernos y adaptados a las nuevas demandas del sector náutico", ha afirmado el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón.

Marinas de Andalucía dice que la sostenibilidad, la protección del medio marino y la divulgación ambiental forman parte de las principales líneas de trabajo del sector. En este ámbito, la asociación impulsa distintas iniciativas y colaboraciones para fomentar buenas prácticas y concienciar sobre la importancia de preservar el litoral y los ecosistemas marinos.

Una imagen de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz), otro de los que ha recibido la Bandera Azul. / L. O.

"Una náutica de calidad"

Entre estas acciones destaca la colaboración con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), con la que desarrolla contenidos divulgativos, webinarios y acciones informativas centradas en la biodiversidad marina, la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas vinculados a la actividad náutica y portuaria.

"Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo que realizan los puertos deportivos andaluces para ofrecer una náutica de calidad, más respetuosa con el entorno y adaptada a las nuevas exigencias del sector y de los usuarios. Además, contribuyen a reforzar el atractivo turístico y la proyección del litoral andaluz como destino náutico de referencia", destaca Raigón.