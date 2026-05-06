Dónde es más fuerte el PP en Málaga y por qué puede ser clave este 17M en las elecciones andaluzas

A pocos días de las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo, el mapa electoral de 2022 vuelve a dar claves sobre lo que podría pasar en las urnas. En las autonómicas del 19J, el Partido Popular de Juanma Moreno logró una histórica mayoría absoluta en Andalucía, un hito que consolidó su liderazgo en la comunidad.

Sin embargo, la provincia de Málaga dejó un panorama particular: junto a amplias zonas de apoyo mayoritario, hubo municipios donde el voto popular es especialmente intenso y puede resultar decisivo en este nuevo ciclo electoral.

El interior de Málaga, bastión del PP

El análisis de los resultados de 2022 en la provincia de Málaga revela una clara fortaleza del Partido Popular en el interior rural, donde logra sus mejores porcentajes en una serie de pequeños municipios. En localidades como Tolox (62,21%), Canillas de Albaida (60,52%), Benarrabá (59,84%) o Alhaurín el Grande (59,77%), el PP no solo lidera con comodidad, sino que supera ampliamente la barrera del 55% de los votos, lo que indica una posición de dominio electoral muy consolidada.

A este grupo se suman otros municipios donde el apoyo sigue siendo muy elevado, aunque algo más moderado, como Cómpeta (57,08%), Jimera de Líbar y Jubrique (56,45%), Júzcar (56,25%), Árchez (55,92%) o Moclinejo (55,91%). En conjunto, estos resultados dibujan un patrón territorial coherente, en el que el voto conservador se concentra de forma estable en áreas rurales y de baja densidad poblacional, generando una especie de “cinturón” de apoyo continuo en el interior malagueño.

La lista completa de los 10 municipios con más apoyos al Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas de 2022 quedaría así:

Tolox: 62,21%

Canillas de Albaida: 60,52%

Benarrabá: 59,84%

Alhaurín el Grande: 59,77%

Cómpeta: 57,08%

Jimera de Líbar: 56,45%

Jubrique: 56,45%

Júzcar: 56,25%

Árchez: 55,92%

Moclinejo: 55,91%

Este comportamiento electoral podría explicarse por varios factores estructurales: la importancia de las redes locales y la política municipal, el peso de una población más envejecida, y la preferencia por opciones percibidas como estables y cercanas. La gestión cotidiana y la proximidad institucional suelen tener más influencia que los grandes debates ideológicos, lo que contribuye a la consolidación del voto hacia el Partido Popular en estas zonas.

Municipios donde el apoyo supera el 60%

Dentro de este mapa, Tolox se sitúa como el municipio más destacado para el PP en la provincia, con un respaldo que supera el 62%. Junto a Canillas de Albaida, son los únicos enclaves donde el apoyo popular rebasa con claridad el 60%, consolidando un núcleo especialmente sólido dentro del interior malagueño.

Estos resultados reflejan una tendencia clara: en municipios más pequeños, el PP ha logrado fidelizar un electorado estable, menos cambiante que el de las grandes áreas urbanas y más vinculado a la gestión local y a políticas de proximidad.

Un mapa clave para la mayoría absoluta

La histórica mayoría absoluta conseguida por Juanma Moreno en 2022 se apoyó en gran medida en la fortaleza del Partido Popular en provincias como Málaga, donde la suma de pequeños municipios contribuyó a reforzar el resultado global.

De cara al 17 de mayo, estos municipios vuelven a situarse en el foco. Su comportamiento electoral puede ofrecer pistas sobre la capacidad del PP para mantener la mayoría absoluta lograda en 2022 o si aparecen señales de desgaste en su principal bastión provincial. La estabilidad de estos municipios rurales aporta un suelo electoral que amortigua posibles incertidumbres, como la de si Moreno Bonilla tendrá que pactar un gobierno de coalición con Vox si no consigue la mayoría absoluta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una entrevista con el Correo de Andalucía / Santana de Yepes

Aunque su peso demográfico es más limitado, su fidelidad al voto popular los convierte en piezas estratégicas dentro del tablero andaluz. En unas elecciones donde cada porcentaje puede ser determinante, el interior de la provincia tiene un papel clave.

Presencia del PP en la capital

La presencia del Partido Popular en la política de Málaga es especialmente sólida y sostenida en el tiempo, con el Ayuntamiento de la capital como su principal bastión institucional. Destaca la figura de Francisco de la Torre, que ocupa la alcaldía desde el año 2000, cuando sustituyó a Celia Villalobos, y que ha sido reelegido de forma continuada en sucesivos mandatos, consolidando una etapa de más de dos décadas de gobierno municipal del PP en la ciudad.

Esta continuidad ha convertido a Málaga en uno de los principales símbolos del poder municipal del Partido Popular en Andalucía y en España, hasta el punto de que la estabilidad del gobierno local se asocia directamente con la figura del propio alcalde. Durante este periodo, el PP ha logrado mantener mayorías amplias en el Consistorio y proyectar una imagen de gestión estable, lo que ha reforzado su implantación tanto en la capital como en buena parte del área metropolitana.