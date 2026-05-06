Gaiarooms llega al Centro de Málaga con un edificio de 16 apartamentos turísticos: abrirá a final de año

La cadena de alojamiento digitalizado Gaiarooms ha firmado su primer activo en Málaga con la incorporación de un edificio de 16 apartamentos turísticos con piscina en la azotea, actualmente en proceso de reforma para su adecuación al modelo de la compañía y cuya apertura está prevista para finales de año. Fuentes de la compañía, fundada en 2020 y con sede en Salamanca, han detallado a este periódico que el inmueble, cuya ubicación exacta no se ha precisado, está en el entorno del Centro de Málaga y estará operativo, según las previsiones, a lo largo del tercer trimestre del año.

"La operación supone la llegada a la ciudad de un modelo de gestión digital orientado a optimizar la operativa de los alojamientos independientes y adaptarlos a las nuevas demandas del viajero", apunta la compañía. El inmueble es propiedad de un tercero y Gaiarooms se encargará de la gestión alojativa.

Un modelo de hotel digital 24/7

El activo operará bajo el modelo de hotel digital, basado en un sistema que automatiza procesos clave como el check-in online, la gestión de accesos, la atención al cliente 24/7 y la fijación dinámica de precios. "Este enfoque permite una gestión más eficiente y flexible, alineada con un perfil de turista cada vez más digital y exigente", comenta.

La entrada de Gaiarooms en Málaga se produce en un contexto en el que una parte relevante del tejido de micro y pequeños establecimientos hoteleros afronta el reto de la digitalización. Es también el primer activo operado por la empresa en Andalucía.

"Málaga tiene gran proyección y un ecosistema turístico muy dinámico"

"Málaga es una ciudad con una gran proyección y un ecosistema turístico muy dinámico. Nuestra llegada responde al interés por aportar un modelo que ayude a mejorar la eficiencia operativa de los alojamientos y que ofrezca nuevas alternativas a propietarios e inversores locales", señala el fundador y CEO de Gaiarooms, Enrique Domínguez.

Una Vista aérea de Málaga capital con La Malagueta en primer témino. / Álex Zea

En paralelo, la compañía ya trabaja en la identificación de nuevos proyectos en otras provincias y capitales andaluzas, con el objetivo de extender su modelo a distintos perfiles de destino dentro de la comunidad. Este enfoque responde al interés por construir una red regional diversificada que combine "ubicaciones urbanas y vacacionales", reforzando su presencia en un mercado "estratégico" por volumen y proyección turística.

El personal de limpieza y mantenimiento se incorporarán a Gaiarooms

A nivel local, la compañía dice que su apuesta es por un modelo de integración con el entorno, colaborando con proveedores y equipos de proximidad para ofrecer distintos servicios a los huéspedes, "lo que contribuye a la continuidad de la actividad económica en la ciudad". Además, el personal de limpieza y mantenimiento se incorporarán a la plantilla de la compañía.

Con esta operación, Gaiarooms inicia su actividad en Málaga e introduce un modelo que, a su juicio, puede contribuir a la modernización del sector turístico local, especialmente en el segmento de pequeños operadores, con previsión de "seguir explorando nuevas oportunidades en la región tras la apertura del activo, prevista para finales de año".

La compañía sostiene que las micro y pequeñas empresas hoteleras en Andalucía que aún mantienen un escaso nivel de digitalización se enfrentan a "un riesgo crítico de obsolescencia operativa y pérdida de relevancia".

"En un mercado que recibe a millones de turistas hiperconectados, la dependencia de procesos manuales no solo lastra la eficiencia interna, sino que invisibiliza al establecimiento frente a un viajero que busca inmediatez y personalización. Para estas pymes, la transformación digital ya no es una opción de mejora, sino una estrategia de supervivencia indispensable", explica.

Gaiarooms adapta su modelo hotelero a propietarios e inversores inmobiliarios

En este escenario, Gaiarooms asegura que su modelo plantea una vía de adaptación para este tipo de establecimientos, permitiéndoles acceder a herramientas tecnológicas avanzadas "sin perder su identidad ni su operativa local". De momento, la compañía tiene mayor presencia en Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco, Madrid y Cataluña.

Además, la compañía ofrece a propietarios e inversores inmobiliarios la posibilidad de incorporar sus activos a su red mediante diferentes fórmulas, que incluyen contratos de alquiler fijo, variable y acuerdos de gestión. Esta flexibilidad permite adaptar cada proyecto y mejorar su rentabilidad mediante el uso de precios dinámicos, revenue management y una optimización avanzada de los canales de venta.

Según la compañía, este enfoque puede generar "rendimientos netos superiores a la media del mercado", al tiempo que "profesionaliza la gestión de activos independientes".