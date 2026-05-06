Las grandes marcas extranjeras buscan alternativas de locales comerciales 'prime' en el Centro de Málaga: calle Martínez, San Juan, Puerta del Mar o Granada

El 85% de las nuevas aperturas de establecimientos previstas para 2026 en los principales ejes comerciales de España corresponderán a marcas internacionales, una tendencia que consolida el "atractivo" del mercado nacional para los operadores extranjeros según el último informe 'Retail High Street' de la consultora Savills. Y ante la escasez de locales en ubicaciones prime, muchas enseñas están optando por expandirse hacia "recorridos alternativos próximos". En el caso del Centro de Málaga, Savills cita los casos de enclaves como las calles Martínez, San Juan, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez, Puerta del Mar o la zona de calle Granada, todas ellas cercanas o aledañas a la calle Larios.

Estos emplazamientos alternativos ofrecen "un equilibrio atractivo entre localización, renta y oferta comercial, contribuyendo a la descentralización y la diversificación", ha afirmado este miércoles el director ejecutivo de Retail High Street en Savills, David Barragán.

Una imagen de la calle Martínez, aledaña a la calle Larios en pleno Centro de Málaga. / V. G.

Panorama de calles comerciales en España y 125 aperturas

Es el caso también en España, según el informe de Savills, de las calles Barquillo o Fernando VI en Madrid, Consell de Cent y Roselló en Barcelona; del entorno del Mercado Colón, Plaza de la Reina, Plaza Mercado y la calle San Vicente en Valencia; o de las calles de San Eloy, Cuna, Muñoz Olive o Rioja en Sevilla.

De acuerdo con los datos, entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron un total de 125 nuevas aperturas en los "principales ejes comerciales" del país, de las cuales el 40% correspondieron a firmas internacionales, en su mayoría ya presentes en el mercado español, que buscaban, según han explicado desde Savills, reforzar su posicionamiento en ubicaciones "prime".

El 85% de las próximas aperturas serán de marcas extranjeras

De cara a 2026, Savills prevé que el ritmo de aperturas se mantenga. Hasta la fecha, se han identificado alrededor de una veintena de nuevas enseñas que se incorporarán a las principales calles comerciales de las grandes ciudades españolas, consolidando una tendencia "claramente internacional", ya que el 85% de estas próximas aperturas estarán protagonizadas por marcas extranjeras.

Una imagen de Puerta del Mar, en el Centro de Málaga, otra zona muy buscada por las cadenas internacionales. / V. G.

Asimismo, el informe destaca que el número de 'new entrants', u operadores que desembarcaron por primera vez en España, alcanzó las 28 marcas en 2025, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y sitúa a España como un "destino prioritario" en las estrategias de expansión internacional de los retailers.

"Disponibilidad extremadamente limitada" de locales comerciales en algunas calles

Este dinamismo, han explicado, se produce en un escenario de "disponibilidad extremadamente limitada", con un nivel medio de ocupación en los tramos prime (como la calle Larios de Málaga) que alcanza el 94,8%, situación que ha impulsado un crecimiento medio de las rentas del 3% en estos ejes durante el último año.