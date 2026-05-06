Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de guarderías este juevesColmenas con GPS destapan un roboRetenciones en la A-7 en TorremolinosEl tiempo en MálagaNueva Rosaleda en MartiricosDesarticulan venta de droga en Vélez-MálagaEncuesta: ¿Quién ha ganado el debate electoral?Resultado de las elecciones andaluzas en Málaga
instagramlinkedin

Comercio

Las grandes marcas extranjeras buscan alternativas de locales comerciales 'prime' en el Centro de Málaga: calle Martínez, San Juan, Puerta del Mar o Granada

El 85% de las aperturas en los principales ejes comerciales españoles serán este año de marcas internacionales - Ante la escasez de locales en vías prime, optan por expandirse a "recorridos alternativos próximos"

Una imagen de la calle San Juan, en el centro de Málaga, codiciada por las marcas internacionales.

Una imagen de la calle San Juan, en el centro de Málaga, codiciada por las marcas internacionales. / V. G.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El 85% de las nuevas aperturas de establecimientos previstas para 2026 en los principales ejes comerciales de España corresponderán a marcas internacionales, una tendencia que consolida el "atractivo" del mercado nacional para los operadores extranjeros según el último informe 'Retail High Street' de la consultora Savills. Y ante la escasez de locales en ubicaciones prime, muchas enseñas están optando por expandirse hacia "recorridos alternativos próximos". En el caso del Centro de Málaga, Savills cita los casos de enclaves como las calles Martínez, San Juan, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez, Puerta del Mar o la zona de calle Granada, todas ellas cercanas o aledañas a la calle Larios.

Estos emplazamientos alternativos ofrecen "un equilibrio atractivo entre localización, renta y oferta comercial, contribuyendo a la descentralización y la diversificación", ha afirmado este miércoles el director ejecutivo de Retail High Street en Savills, David Barragán.

Una imagen de la calle Martínez, aledaña a la calle Larios en pleno Centro de Málaga.

Una imagen de la calle Martínez, aledaña a la calle Larios en pleno Centro de Málaga. / V. G.

Panorama de calles comerciales en España y 125 aperturas

Es el caso también en España, según el informe de Savills, de las calles Barquillo o Fernando VI en Madrid, Consell de Cent y Roselló en Barcelona; del entorno del Mercado Colón, Plaza de la Reina, Plaza Mercado y la calle San Vicente en Valencia; o de las calles de San Eloy, Cuna, Muñoz Olive o Rioja en Sevilla.

De acuerdo con los datos, entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron un total de 125 nuevas aperturas en los "principales ejes comerciales" del país, de las cuales el 40% correspondieron a firmas internacionales, en su mayoría ya presentes en el mercado español, que buscaban, según han explicado desde Savills, reforzar su posicionamiento en ubicaciones "prime".

El 85% de las próximas aperturas serán de marcas extranjeras

De cara a 2026, Savills prevé que el ritmo de aperturas se mantenga. Hasta la fecha, se han identificado alrededor de una veintena de nuevas enseñas que se incorporarán a las principales calles comerciales de las grandes ciudades españolas, consolidando una tendencia "claramente internacional", ya que el 85% de estas próximas aperturas estarán protagonizadas por marcas extranjeras.

Una imagen de Puerta del Mar, en el Centro de Málaga, otra zona muy buscada por las cadenas internacionales.

Una imagen de Puerta del Mar, en el Centro de Málaga, otra zona muy buscada por las cadenas internacionales. / V. G.

Asimismo, el informe destaca que el número de 'new entrants', u operadores que desembarcaron por primera vez en España, alcanzó las 28 marcas en 2025, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y sitúa a España como un "destino prioritario" en las estrategias de expansión internacional de los retailers.

Noticias relacionadas y más

"Disponibilidad extremadamente limitada" de locales comerciales en algunas calles

Este dinamismo, han explicado, se produce en un escenario de "disponibilidad extremadamente limitada", con un nivel medio de ocupación en los tramos prime (como la calle Larios de Málaga) que alcanza el 94,8%, situación que ha impulsado un crecimiento medio de las rentas del 3% en estos ejes durante el último año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  2. ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
  3. Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
  4. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  5. Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
  6. Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
  7. El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
  8. El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo

Dónde es más fuerte el PP en Málaga y por qué puede ser clave este 17M en las elecciones andaluzas

Dónde es más fuerte el PP en Málaga y por qué puede ser clave este 17M en las elecciones andaluzas

CSIF cifra en treinta los sanitarios del Hospital Costa del Sol que duermen en vehículos

Colmenas con GPS: así ha destapado un apicultor de Alhaurín de la Torre el robo masivo de panales de abejas en la provincia de Málaga

Colmenas con GPS: así ha destapado un apicultor de Alhaurín de la Torre el robo masivo de panales de abejas en la provincia de Málaga

Abren la inscripción para 225 plazas en cursos de IA, Internet de las Cosas y Realidad Virtual en Málaga: fechas y requisitos

Abren la inscripción para 225 plazas en cursos de IA, Internet de las Cosas y Realidad Virtual en Málaga: fechas y requisitos

Alerta a los pasajeros malagueños: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas

Alerta a los pasajeros malagueños: la Guardia Civil puede sancionarles con hasta 500 euros de multa por infringir estas normas

Juanma Moreno vuelve a sus raíces: "Siempre me ha traído suerte pasar por Alhaurín el Grande, es mi talismán"

Juanma Moreno vuelve a sus raíces: "Siempre me ha traído suerte pasar por Alhaurín el Grande, es mi talismán"

La academia de formación sanitaria MIR Asturias para futuros médicos llega a Málaga: abre sede en la UAX

La academia de formación sanitaria MIR Asturias para futuros médicos llega a Málaga: abre sede en la UAX

Profesora de una guardería de Málaga: "No puede ser que la calidad educativa dependa del código postal"

Profesora de una guardería de Málaga: "No puede ser que la calidad educativa dependa del código postal"
Tracking Pixel Contents