Las guarderías de Málaga se plantan y se suman a la huelga nacional de este jueves

Las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años se plantan y se unen a la huelga nacional de este jueves 7 de mayo. El motivo: reclamar la dignificación de una etapa que consideran “clave” en el desarrollo de la infancia, pero que, denuncian, continúa marcada por la precariedad laboral, la falta de recursos y unas ratios que dificultan la atención adecuada a los niños y niñas.

En Málaga, la movilización tendrá dos momentos centrales. Por la mañana, a las 11.00 horas, está prevista una concentración ante la Delegación Provincial de Educación, al igual que en el resto de provincias andaluzas. Por la tarde, a las 18.00 horas, las trabajadoras están llamadas a manifestarse en la plaza de la Constitución, en pleno centro de la capital malagueña.

Según los datos de la Junta de Andalucía, la huelga puede afectar en la provincia de Málaga a un total de 418 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años. De ellos, 102 son centros públicos, 271 están adheridos al programa de ayudas a las familias y 45 son privados.

La convocatoria parte de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles y se enmarca en una movilización más amplia del sector 0-3, que también tiene dimensión estatal. En Madrid, las profesionales llevan ya un mes de huelga indefinida, iniciada el pasado 7 de abril, y este jueves la protesta se extiende al conjunto del país con una huelga de 24 horas en el primer ciclo de Educación Infantil.

Denuncias

Las trabajadoras denuncian que sostienen diariamente la educación y el cuidado de los menores de 0 a 3 años “a costa” de su salud física y mental, en un contexto en el que aseguran que no siempre pueden atender a los niños y niñas como merecen. Según la plataforma, el modelo actual ejerce una presión constante tanto sobre la infancia como sobre las profesionales que trabajan en las aulas.

Un bebé en una guardería en una fotografía de archivo. / Efe

Entre las principales reivindicaciones figura la bajada de ratios hasta las recomendadas por la Unión Europea. La plataforma recuerda que en Andalucía actualmente puede haber una sola educadora para ocho bebés, 13 menores de un año o 20 niños y niñas de dos años. A ello suman la necesidad de implantar la pareja educativa en las aulas, contar con recursos para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reconocer horas no lectivas y equiparar el calendario escolar al del resto de etapas educativas.

Más inversión pública

El sector reclama también una mejora de las condiciones laborales y una red de educación infantil 0-3 pública, gratuita y universal. Desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles insisten en que no reivindican una subida del precio-plaza, sino una mayor inversión pública y la articulación de mecanismos que permitan avanzar hacia la desprivatización del sector.

Las convocantes consideran que la continuidad del modelo actual mantiene la precariedad de las trabajadoras y repercute directamente en la calidad educativa que recibe la infancia. Por ello, defienden que el ciclo de 0 a 3 años debe ser reconocido como una etapa educativa más y no como un servicio asistencial o de conciliación.

La huelga no cesa aquí. La convocatoria estatal tendrá continuidad el próximo 23 de mayo con una manifestación en Madrid, a la que está previsto que acudan profesionales del sector procedentes de distintos puntos del país.

Servicios mínimos

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en todos los centros tendrá que estar el directo y un auxiliar de cocina. Además, en función del número de alumnos, la Administración fija una cantidad mínima de profesionales.

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Así, en los centros con hasta 35 menores, tiene que estar un técnico; en los que tienen hasta 70 menores, dos técnicos; en los de hasta 100 menores, tres técnicos; y en los de más de 100, cuatro técnicos. Según la Administración, "se debe tener en cuenta la gran vulnerabilidad del colectivo afectado, ya que no es posible dejar desatendidos a los menores de tres años al tratarse de personas totalmente dependientes".