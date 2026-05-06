Juanma Moreno vuelve a sus raíces: "Siempre me ha traído suerte pasar por a Alhaurín el Grande, es mi talismán"

En la ruta de campaña electoral de Juanma Moreno tenía que haber una parada obligatoria en Alhaurín el Grande, el municipio donde nacieron sus padres, donde obtuvo cerca del 60% del escrutinio en los comicios autonómicos de 2022 y donde "impone" ir durante la campaña. "Esta parada para mí es muy importante porque me reporta bienestar físico y mental volver a las raíces. Cuando uno viaja tanto y tiene tantas responsabilidades pierde la esencia. Uno tiene que saber de dónde es para saber a dónde quiere llegar", ha arrancado su discurso.

La mañana de Moreno ha estado marcada por los besos, abrazos y halagos que se ha llevado puestos de algunos familiares, que lo han acompañado por las calles del pueblo; y de conocidos, que lo han esperado bajo el sol para darle apoyo de cara a los próximos comicios. Aunque el trayecto a pie ha tenido parada con un desayuno improvisado de bandejas de dulces típicos de la comarca que se han repartido a la puerta del Bar Sardina, donde recuerda tomar "batido puleva" con su abuelo, cuando todavía era niño.

El presidente ha intentado devolver el cariño recibido con palabras. "Nunca hubiera llegado a ser el presidente de la Junta de Andalucía que soy si yo no llegaba a tener vivencias en este pueblo de la provincia de Málaga tan especial, tan singular y tan importante como es Alhaurín el Grande", ha expresado. También se ha mostrado nostálgico al recordar su infancia y aquellos "veranos de jugar fútbol" en la misma plaza en la que hoy ha pedido a los suyos que lo reelijan el próximo 17 de mayo. Aunque por el camino se ha permitido algún que otro chascarrillo de su juventud: "Me acuerdo de un vecino que una vez me cogió de la oreja y me pegó un tirón con un balonazo allí".

Esta semana Moreno estará en Málaga por partida doble. Hoy visitará de una sentada Alhaurín el Grande, Torremolinos y Fuengirola y este domingo previo a las elecciones del 17M dará un mitin en la Ciudad Deportiva de Carranque junto al presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles estará en Granada y mañana jueves en Cádiz.

Málaga, clave para el PP el próximo 17M

Tras la ronda de saludos y halagos a sus raíces, Moreno ha confesado la otra cara de su visita al pueblo, que dice ser "su talismán" en campaña. "Vengo además con la idea de convencer, ilusionar y aproximar a nuestra candidatura a todos los alhaurinos, y en definitiva a toda la comarca del Valle del Guadalhorce", ha explicado.

Málaga es una de las tres ciudades andaluzas donde Moreno se juega alguno de los escaños que le facilitarían alcanzar la ansiada mayoría absoluta para gobernar otros cuatro años en solitario y no depender de quienes "pueden empeorar la convivencia". El candidato del Partido Popular ha pedido el voto a su pueblo para formar "un gobierno fuerte para defender los intereses de Andalucía".

Según Moreno, este pueblo de la comarca del Guadalhorce con más de 20.000 habitantes fue el que más apoyó su candidatura en las elecciones de 2022 de toda Andalucía. "Siempre me ha traído suerte pasar por a Alhaurín el Grande y estoy convencido que me va a traer suerte el próximo 17 de mayo", ha asegurado el presidente, que ha indicado que seguirá practicando la política de "concordia" y "estabilidad" frente a las casas con "voces, ruido y malestar".

Propuesta de campaña: Plan de soledad no deseada en mayores

Para atraer el voto alhaurino, Moreno se ha comprometido este miércoles a que si sigue en el cargo tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, su gobierno pondrá en marcha en la nueva legislatura un Plan especial para la soledad no deseada para los mayores que se sienten "vulnerables y tristes". Se trata de un plan con medidas de acompañamiento social, promoción del voluntariado y aprovechando la tecnología, según ha señalado el propio presidente.

El plan que ha prometido está dirigido, según ha dicho, a todas esas mujeres y hombres que ya por edad se han quedado solos en la vida y que necesitan "del amparo, el cobijo y el cariño de toda la sociedad, pero especialmente de su administración".

Moreno pide a Mínguez que se disculpe ante los andaluces

El presidente de la Junta en funciones, ha aprovechado su paseo por Alhaurín el Grande para exigir a la portavoz del PSOE y miembro del Congreso de los Diputados por la ciudad de Lleida, Montse Mínguez, que se disculpe con los andaluces por cuestionar "el trabajo y el compromiso" de los ciudadanos en un mensaje en las redes sociales.

La polémica se desató ayer mismo en X a raíz donde Mínguez decía que estaba convencida de que el 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, "Andalucía se levantará del sofá". Unas palabras que Moreno no ha pasado por alto y a las que ha contestado desde Alhaurín el Grande. "No podemos permitir ofensas contra un pueblo que es humilde, honesto, trabajador y orgulloso. Es de los más trabajadores que hay en el conjunto del país", ha reivindicado el candidato a San Telmo.

Sánchez ha cobrado críticas de Moreno en Alhaurín

Desde Alhaurín el Grande también ha habido hueco para poner la mirada en la política nacional. Tras pedir el voto a los suyos, Moreno ha criticado que, justo el día después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el Gobierno central inicie las "reuniones con los independentistas catalanes" para negociar "cesiones" que permitan que Pedro Sánchez "siga en la Moncloa".

"Están esperando simplemente a que pasen las elecciones", ha indicado Juanma Moreno, que también ha señalado que no se puede "permitir que pisoteen otra vez los intereses de los andaluces".