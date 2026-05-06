La Junta destinará más de siete millones y medio de euros a obras en pantanos de Málaga por los daños de las borrascas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado razón este miércoles de la declaración de emergencia de las obras de reparación en infraestructuras hidráulicas del dominio público hidráulico y en cauces intracomunitarios de la región, por valor de 87.501.585 euros. Las declaraciones de emergencia se producen tras el tren de borrascas acaecidas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que produjeron la acumulación de precipitaciones muy superiores a la media y que registraron graves inundaciones y daños en infraestructuras hidráulicas del dominio público hidráulico y en cauces intracomunitarios.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, el objetivo es restablecer la seguridad hidráulica, garantizar el correcto funcionamiento de embalses, canales y demás infraestructuras estratégicas, asegurar la conectividad de explotaciones agrarias y núcleos rurales, y prevenir nuevos riesgos para la población, el medio ambiente y la actividad económica.

De este modo, con las actuaciones, se reduce el impacto económico sobre agricultores, regantes y municipios afectados, "evitando una mayor pérdida de producción y favoreciendo la recuperación del tejido económico y social", ha señalado.

En el caso de las actuaciones de emergencia en infraestructuras hidráulicas, se han dictado seis resoluciones de emergencias que abarcan otras tantas actuaciones. De éstas, cuatro se centran en la provincia de Cádiz, para actuaciones por valor de 23.624.931 euros; una en Málaga, para trabajos por 7.540.712 euros; y otra en la provincia de Granada, por un montante de 1.894.780 euros.

En la provincia de Cádiz, en concreto en el Guadalete, se llevará a cabo la construcción o reconstrucción en los canales de transporte de Guadalcacín y de Costa Noroeste y Margen Izquierda del Guadalete por 4.388.379 euros.

Asimismo, también en este sistema de explotación, se hará una reparación de los daños en las infraestructuras del Azud de El Portal, en las presas de Los Hurones, de Guadalcacín, de Zahara-El Gastor, Bornos y Arcos; así como en el en el trasvase Guadiaro-Majaceite, por valor de 8.614.952 euros.

En el Campo de Gibraltar, se llevará a cabo la reparación de los daños producidos en el entorno de las presas de Charco Redondo, Guadarranque, La Presilla DI-1, en el canal de la Almoraima y en las captaciones de la Viñuela, por 8.308.803 euros.

Por último, en el sistema Barbate, se hará una reparación en la presa de Almodóvar por deslizamiento de ladera en el camino de acceso; así como en las infraestructuras de las presas de Celemín y Barbate, por 2.312.797 euros.

Provincia de Málaga

Por otro lado, en la provincia de Málaga, en el sistema Guadalhorce-Limonero se llevará a cabo la reparación de los daños producidos en las presas e instalaciones anexas de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce, por 7.540.712 euros.

Por último, en la provincia de Granada, en el sistema de explotación Béznar-Rules, se va a actuar de manera urgente en las zonas regables de la comarca y en las presas de Béznar y Rules, y en el azud de Vélez y partidor de Cañizares, por 1.894.780 euros.

Con respecto a las actuaciones de emergencia en cauces, se ha dictado una resolución de emergencia que abarca un total de 20 actuaciones repartidas en cuatro provincias. En Almería se prevén dos actuaciones por 3.203.486 euros; en Cádiz, nueve por 30.940.261 euros; en la provincia de Granada, otras dos por 3.731.083 euros y, por último, en Málaga, un total de siete actuaciones por 16.566.327 euros.