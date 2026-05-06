Con Málaga denuncia 15 años sin inspección técnica a la antigua Prisión Provincial de Cruz de Humilladero

El grupo municipal Con Málaga ha denunciado una “grave dejación de funciones” del equipo de Gobierno del Partido Popular tras conocerse, a través de una respuesta oficial de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que la antigua Prisión Provincial de Cruz de Humilladero no cuenta con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) obligatoria, que no fue realizada ni en 2011 ni en 2021.

El informe municipal reconoce expresamente que no se ha presentado ninguna ITE en esas fechas, algo que ha obligado a incluir ahora el inmueble en los encargos anuales para que se realice esta evaluación obligatoria. Además, el documento confirma que sobre el edificio pesa un expediente de conservación abierto desde 2017 y que se han tenido que ejecutar obras urgentes para garantizar su estado.

Incumplimiento de la normativa municipal

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha criticado que el Ayuntamiento “no haya cumplido con una obligación básica recogida en su propia normativa”, recordando que este tipo de inspecciones son obligatorias para edificios con más de 50 años con el objetivo de garantizar su seguridad y mantenimiento.

“Se trata de un inmueble histórico de titularidad municipal que lleva años en una situación de abandono evidente. No realizar la ITE en los plazos establecidos supone una irresponsabilidad y un incumplimiento claro de la normativa”, ha señalado Morillas.

Desde el área de Urbanismo han señalado además que el edificio permanece bajo un expediente de conservación abierto desde 2017 y que en este tiempo se han llevado a cabo intervenciones de carácter urgente a través del Servicio de Conservación y Arqueología. Por otro lado, el Ayuntamiento procedió hace unos cinco años a la demolición de los pabellones situados en las cuatro esquinas del recinto, así como de varias áreas interiores.

Deterioro y falta de planificación

Desde el partido consideran especialmente preocupante que esta situación se produzca mientras el Ayuntamiento mantiene abierto la posibilidad de un centro de FP para el futuro uso del edificio. “Resulta contradictorio que se planteen nuevos usos para el recinto cuando ni siquiera se ha garantizado el cumplimiento de las condiciones mínimas de conservación y control técnico”, apuntan.

El informe también destaca que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir de manera puntual con actuaciones de urgencia, lo que, a juicio de Con Málaga, “evidencia el deterioro progresivo del inmueble tras años sin una planificación adecuada de su mantenimiento”.

Morillas ha reclamado “transparencia sobre el estado real del edificio y sobre las responsabilidades políticas derivadas de este incumplimiento”, al tiempo que ha exigido que se realice de forma inmediata la inspección técnica pendiente y se adopten medidas que garanticen la conservación de este espacio emblemático de la ciudad.

Proyecto de la UAX

En paralelo, desde Con Málaga han puesto el foco en el proyecto presentado por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) para el futuro del recinto. Según la formación, la iniciativa plantea la implantación de un centro privado de formación profesional (FP) y actividades vinculadas al ámbito empresarial, lo que, a su juicio, “refuerza las dudas sobre el modelo de gestión que el equipo de gobierno quiere para este espacio”.

Morillas ha advertido de que “no tiene sentido avanzar en proyectos de uso o cesión mientras no se garantiza el correcto estado del edificio ni se cumplen las obligaciones legales básicas”, insistiendo en la necesidad de priorizar la conservación, la transparencia y un uso público del inmueble acorde a su valor histórico.