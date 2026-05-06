‘Málaga somos’: el mejor caleidoscopio del territorio empresarial malagueño, en La Opinión

‘Málaga somos’ es la nueva acción impulsada por La Opinión de Málaga para poner en valor las fortalezas de la capital y la provincia a través de una mirada coral, abierta y compartida de buena parte del tejido productivo de Málaga. La iniciativa reúne a muchas de las organizaciones más relevantes del territorio en torno a una idea común: Málaga como espacio de oportunidades, talento, identidad y futuro.

Málaga vive un momento de especial efervescencia económica, convertida en una de las provincias españolas que mejor simbolizan el dinamismo del sur. Su tejido productivo ha dejado de apoyarse únicamente en el turismo para desplegar una base más amplia, con protagonismo de la creación de empresas, el empleo, la construcción, el comercio, la logística, la tecnología y los servicios avanzados.

Confianza, bienestar, turismo, belleza, litoral, Mediterráneo, experiencias, lujo, vanguardia, etc. son solo algunas de las palabras que definen a Málaga como territorio, un territorio que trabaja día a día desde su tejido empresarial y su población para dar lo mejor de sí mismo y proyectar el territorio hacia una vanguardia económica y social.

El proyecto desgrana valores, cualidades y conceptos asociados a una tierra que se ha consolidado como un lugar ideal para vivir, visitar, estudiar, invertir y apostar. Una provincia dinámica, diversa y en crecimiento, capaz de atraer miradas de dentro y fuera sin perder el vínculo con su esencia, su carácter mediterráneo y su capacidad de integración. La provincia tiene ante sí la oportunidad de convertir su notoriedad en un modelo económico sólido, equilibrado y capaz de generar riqueza en todo el territorio.

Málaga, una tierra llena de oportunidades / La Opinión

A partir de ese arranque inamovible, la campaña ‘Málaga somos’, construye un relato en el que cada organización participante aporta su propio prisma sobre la ciudad y la provincia. Innovación, sostenibilidad, cultura, formación, emprendimiento, turismo, bienestar y calidad de vida se entrelazan en una narración que refleja la pluralidad de una Málaga que avanza sin dejar de reconocerse en sus raíces.

La acción conforma así un caleidoscopio de voces y valores que sitúan a Málaga a la vanguardia, no solo por su empuje económico y social, sino también por su capacidad para generar pertenencia. Porque Málaga es destino, inversión y futuro, pero sobre todo es una tierra de la que nos sentimos parte.

Una vez a la semana, el lector de La Opinión de Málaga encontrará una contraportada personalizada de todas las organizaciones malagueñas suscritas a Málaga Somos. También forman parte de esta acción la publicación de un reel para redes sociales en donde se dará a conocer la labor de la organización y sus principales trabajos. También se podrá ver una videoentrevista al CEO o a un directivo de cada organización patrocinadora.

‘Málaga somos’ tiene como objetivo plasmar Málaga como un espacio productivo y emprendedor, en donde todos los sectores se vean representados. Ello ayuda a ofrecer una imagen de la ciudad y provincia con futuro, diversificada y próspera.

Málaga somos cuenta con el patrocinio de Diputación Provincial de Málaga – Costa del Sol, Grupo HLA El Ángel, UNED Málaga, Universidad de Málaga y Endesa, y la colaboración de Audiolis, Aurelio Marcos, Colegio de Enfermería, Cordia, CPU, Doña Francisquita, Inicia S. XXI, Miranza, Top Digital, Tour 10, Navarro Hermanos, Panda Kawaii, City Sight Seeing Málaga, CC. Larios, CopyRap, Dimasa, Ruedatur, Er Pichi de Cai, A.M.A. Idiliq, Clínicas Rincón, Clínica Dental Mariana Arocha, Hidralia, CC Plaza Mayor, Uppery Club, CC Rosaleda, Coca Cola, Casa Kiki y Dr Watson.