Málaga registra la temperatura más alta de España: Vélez-Málaga alcanza los 28,6 grados

Málaga volvió a situarse este martes entre los puntos más cálidos del país. Según los datos de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) sobre las temperaturas máximas registradas en España, la estación de Vélez-Málaga marcó la temperatura más alta de toda la jornada, con 28,6 grados a las 15:10 horas.

La provincia malagueña no solo ocupó el primer puesto del ranking nacional, sino que colocó a otros dos municipios entre las temperaturas más elevadas del día. Coín alcanzó los 28,3 grados a las 18:00 horas, mientras que Estepona llegó a los 27,6 grados a las 17:00 horas.

Estos registros confirman el protagonismo de Málaga en una jornada marcada por valores más propios de finales de primavera o incluso del verano. De hecho, tres estaciones malagueñas aparecieron entre las diez temperaturas máximas más altas del país este martes.

Tras Vélez-Málaga, la segunda temperatura más alta se registró en Molina de Segura, en Murcia, con 28,4 grados. El tercer puesto fue para Coín, con 28,3 grados. También destacaron otros puntos del sureste peninsular, como Archena, Elx/Elche, Murcia, Carcaixent, Albox y Orihuela, todos con valores por encima de los 27 grados.

En el caso de Málaga, estos datos llegan después de varios días en los que el terral y las altas temperaturas han sido los grandes protagonistas, dejando un ambiente más propio del verano que de esta época del año.

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