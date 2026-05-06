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El malagueño José Manuel Guillén, nuevo CEO de la tecnológica española Energy Sistem

El directivo, con más de 30 años de experiencia en gran consumo y distribución en compañías como Miele, Leroy Merlin o Carrefour, encabezará la nueva etapa de transformación de la empresa, con sede en Alicante y oficinas en Hong Kong y Panamá

El malagueño José Manuel Guillén, al frente de Energy Sistem.

El malagueño José Manuel Guillén, al frente de Energy Sistem. / La Opinión

La Opinión

El directivo malagueño José Manuel Guillén ha sido nombrado CEO o director general de la empresa española de tecnología de consumo Energy Sistem, con sede en Finestrat (Alicante) y oficinas en Hong Kong y Panamá.

José Manuel Guillén estudió en el Colegio San Estanislao de Kostka, en Málaga, y es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), y MBA por ICADE Business School.

En octubre de 2024 se incorporó a Energy Sistem como director comercial global, tras 30 años de experiencia en gran consumo y distribución en compañías como Miele, Candy Haier, Hisense, Leroy Merlin o Carrefour.

Aspirar a ser "una marca global"

El objetivo de su nombramiento, informa la empresa en una nota, es "liderar una nueva etapa de transformación y crecimiento", después de haber contribuido "de forma decisiva, a la profunda transformación del negocio", con la recuperación de "la senda de crecimiento y la rentabilidad del negocio".

José Manuel Guillén es el nuevo CEO de Energy Sistem.

José Manuel Guillén es el nuevo CEO de Energy Sistem. / La Opinión

Como destaca José Manuel Guillén, la aspiración es "ser una marca global, multitarget y accesible para todos. Y todo esto dentro de un marco de crecimiento rentable y sostenible".

De Inditex a Amazon y Eroski

En este nuevo modelo, continúa la nota de prensa, la compañía tiene como objetivo prioritario ser un socio estratégico para sus principales clientes: Grupo Inditex, Repsol, El Corte Inglés, FNAC, Amazon, Carrefour, Alcampo o Eroski, así como la ampliación de la cartera, no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional, con un plan de expansión en Europa y América Latina, "donde ya tiene presencia desde hace años".

En paralelo, informa la nota de prensa, está promoviendo su estrategia de marketing y digital, con un enfoque más basado en las experiencias, orientado al estilo de vida, desarrollando colaboraciones con marcas como Oysho, Born Living Yoga, Brownie o Morrison, que refuerzan su conexión con nuevas audiencias y nuevos "territorios de negocio como Fashion, Beauty, Home, Kids, Travel, Pet Tech o Sports".

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En este contexto, concluye la nota, la empresa española está reforzando su apuesta por la inteligencia artificial a través de EnergIA, "una iniciativa pionera y única orientada a mejorar la experiencia de compra en el punto de venta".

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