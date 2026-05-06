La mítica calle de Málaga que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: "Enlaza cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana"

Con bares, restaurantes y tabernas tan emblemáticas como Bodegas El Pimpi, Esquina Granada, Pez Wanda, Lolita, Casa Lola o Balausta, entre otros, existe una calle en Málaga que ha sido nombrada en la que mejor se come por los expertos gastronómicos de la revista Viajar, de Prensa Ibérica.

Se trata de la calle Granada, una de las vías más famosas y transitadas de la capital en la que cultura, arte y patrimonio se funden con la mejor gastronomía.

"Determinar cuál es la calle donde mejor se come en cada provincia española no es sencillo, pero sí hay una certeza gastronómica: algunas calles, plazas y barrios concentran mejor que otros la vida culinaria de una ciudad", ha señalado la revista Viajar sobre la elección que ha hecho por todo el país sobre las calles con mayor calidad gastronómica.

Una selección de 50 direcciones imprescindibles para comer en España

De ese modo, la publicación ha realizado una ruta por "50 direcciones imprescindibles" en la que la gastronomía "forma parte del paseo".

"Se puede entender una provincia a través de platos concretos, productos reconocibles y costumbres locales", ha recalcado la revista, que ha asegurado que la selección reúne vías populares en las que la cocina funciona como una forma de "leer el destino".

Calles para construir una escapada con criterio gastronómico

Asimismo, los expertos han recalcado: "No son las únicas posibles, pero sí son direcciones útiles para construir una escapada con criterio gastronómico: lugares donde conviene sentarse, pedir algo de la casa y mirar alrededor antes de seguir caminando".

Imagen de archivo de la calle Granada de Málaga / L. O.

En el caso de Málaga, la revista ha tenido claro cuál es el lugar en el que mejor se come de toda la provincia: la céntrica calle Granada, "muy cercana" a la mítica calle Larios, pero "con un perfil más gastronómico".

Restaurantes, terrazas y bares en pleno centro de Málaga

"Aquí se reúnen restaurantes, terrazas y bares perfectos para enlazar cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana", ha recalcado la publicación sobre este lugar que alberga en toda su extensión diversos restaurantes y bares.

Entre ellos destacan negocios tan emblemáticos como Esquinita Granada, Pez Wanda, Taberna Andaluza Lolita, Casa Lola, Balausta o las famosas Bodegas El Pimpi.

Para los expertos, uno de los mayores puntos fuertes de esta calle, además de la cantidad y calidad de los negocios que alberga, es su ubicación, al ser fácil de integrar en una ruta entre "la Catedral, la plaza del Obispo y el casco histórico".

La revista también ha elegido una calle gastronómica por cada provincia andaluza

Pero esta no ha sido la única calle que ha escogido la revista de toda Andalucía, sino que la publicación ha distinguido una de cada provincia.

La revista Viajar elige la mejor calle en la que comer de Málaga / Revista Viajar

En el caso de Sevilla, la escogida ha sido la Alameda de Hércules, mientras que en Granada ha sido calle Navas. En Huelva, ha seleccionado la calle Pablo Rada; en Jaén, la calle Arco del Consuelo; en Almería, calle Jovellanos; en Cádiz, calle Virgen de la Palma; y en Córdoba, la Judería.