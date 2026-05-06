Profesora de una guardería de Málaga: "No puede ser que la calidad educativa dependa del código postal"

Las escuelas infantiles de Málaga están llamadas este jueves 7 de mayo a secundar la huelga del ciclo 0-3 convocada en toda España. La protesta, que afecta a centros públicos, privados y de distintos modelos de gestión, busca denunciar la situación que atraviesan las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil y reclamar mejoras que, según defienden, son imprescindibles para garantizar una atención digna a la infancia.

Malestar que viene de largo. De hecho, en Madrid el personal docente de las guarderías lleva un mes de huelga indefinida."La situación límite", tal y como reconoce Silvia, profesora en una guardería de Málaga.

Una queja colectiva que resume el sentir de muchas profesionales ante la jornada de huelga: “Al igual que las compañeras del resto de España, estamos reivindicando dignidad y calidad educativa”, afirma. Para ello, considera imprescindible avanzar hacia “una red pública, gratuita y universal”.

Una de las principales denuncias es la desigualdad que, según las educadoras, existe actualmente en el acceso a una educación infantil de calidad. “No puede ser que la calidad educativa dependa del código postal o del nivel económico de cada familia”, sostiene Silvia.

La docente defiende que cualquier cambio de modelo debe hacerse de forma progresiva y garantizando los puestos de trabajo de quienes ya sostienen el sistema. “Este cambio ha de ser paulatino y respetando los puestos de todas las trabajadoras”, señala. En este sentido, apunta que existen mecanismos para subrogar al personal “sin que por ello se tenga que pasar por unas oposiciones masivas”. “Ya se ha hecho en el pasado y es posible hacerlo”, añade.

Otro de los puntos centrales de la convocatoria es el reconocimiento del ciclo 0-3 como una etapa educativa. Las trabajadoras insisten en que su labor no debe entenderse únicamente como un servicio de conciliación familiar, sino como una parte esencial del desarrollo infantil. “No somos conciliación, somos educación”, recalca Silvia.

Por ello, reclaman también un calendario escolar equiparado al del resto de etapas educativas. La profesora lo resume con una comparación clara: “Una criatura de dos años se merece el mismo descanso que una de tres años”.

Peticiones

Las profesionales piden, además, el reconocimiento de horas no lectivas para poder desarrollar tareas pedagógicas fuera del aula. Según explica Silvia, la falta de este tiempo reconocido provoca que muchas educadoras tengan que continuar trabajando fuera de su horario. “Si no, nos tenemos que llevar el trabajo a casa”, denuncia.

Andalucía establecerá servicios mínimos en Andalucía. / Manuel Murillo

La huelga también pone el foco en la necesidad de contar con más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Las trabajadoras reclaman medios suficientes para acompañar adecuadamente a todos los niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil, especialmente en una etapa que consideran clave para el desarrollo.

Silvia llama a sus compañeras a secundar la jornada de protesta y a hacer visible el malestar del colectivo. “Mañana se nos tiene que escuchar bien alto y bien claro”, afirma. La docente subraya que la movilización no será solo andaluza, sino que se enmarca en una protesta estatal: “En todas las comunidades españolas vamos a estar gritando todas a una. Que nos escuchen ya. Estamos sufriendo violencia institucional y ya no aguantamos más”, sostiene Silvia.

Noticias relacionadas

¿A cuántas guarderías de Málaga afecta este paro?

En la provincia de Málaga, según los datos de la Junta de Andalucía, la convocatoria puede afectar a un total de 418 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años. De ellos, 102 son públicos, 271 están adheridos al programa de ayudas a las familias y 45 son privados. La movilización tendrá además presencia en la capital, con una concentración a las 11.00 horas ante la Delegación Provincial de Educación y una manifestación a las 18.00 horas en la plaza de la Constitución.