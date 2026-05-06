"Queremos que la gente abra los ojos, entre la juventud estamos consiguiendo pisarle los talones a Vox"

Con tan solo 24 años afrontó el reto de desbancar a De la Torre del trono de la alcaldía de Málaga. Un sillón que ostenta desde antes, incluso, de que él naciera. Ahora, a los 27, quiere hacerse un hueco en el Parlamento andaluz. Porque si hay una palabra que lo define es 'andalucista'. Luis Rodrigo es el candidato de Adelante Andalucía por Málaga a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Para quien no le conozca todavía en Málaga, ¿quién es Luis Rodrigo?

Soy un chaval más del Puerto de la Torre, que se ha criado aquí toda la vida, que por suerte ha podido estudiar en la universidad pública y que ha estado comprometido con la política desde el instituto. Empecé con el activismo y la militancia cuando tenía 15 años. Empecé muy implicado con los movimientos educativos, luchando contra el 3 más 2. También cuando, por suerte, empezó a brotar esta nueva ola de feminismo y el 8M se empezó a poner en valor, que fue una de las cosas que movimos mucho en mi asamblea del instituto. Soy una persona que tuvo que emigrar y que, por suerte, pudo volver.

Adelante Andalucía hace mucho uso de la palabra 'andalucismo', ¿qué significa hoy en día?

Andalucismo para nosotros es tener una Andalucía en la que se pueda vivir con calidad y con dignidad. Es decir, poner la bandera andaluza en las luchas que le importan a la gente de Andalucía. La lucha por los servicios públicos, la lucha por la vivienda accesible, la lucha también contra el expolio de nuestra tierra, como puedan ser los grandes proyectos de transición ecológica, como puedan ser proyectos como el vertedero de El Cabril o los fosfoyesos de Huelva. Cuando decimos andalucismo, en realidad lo que decimos es que queremos poder decidir qué pasa sobre Andalucía y queremos que esas decisiones apelen a una mayoría.

En la ciudad de Málaga tenemos un alcalde que lleva en el poder el tiempo que yo llevo vivo. Es alguien que ya no está en los códigos nuevos ni en las necesidades de las generaciones que están viniendo

¿El Parlamento andaluz necesita una mayor representación joven?

Completamente, sí. En la ciudad de Málaga tenemos un alcalde que lleva en el poder el tiempo que yo llevo vivo. Desde esa perspectiva estamos hablando de gente que no está ya en los códigos nuevos, en las necesidades de las generaciones que están viniendo. Además, nos parece muy peligroso que haya políticos de carrera que llevan 20, 30 años viviendo de las instituciones y que hayan tocado tanta moqueta. Yo creo que eso te afecta en tu vida personal, en la gente con la que te relacionas, los sitios a los que vas... Desde esa perspectiva, necesitamos a políticos de nueva generación que estén con los pies pegados en la tierra.

Las encuestas dicen que actualmente sois la izquierda que más crece y que José Ignacio García es el candidato mejor valorado por los andaluces, según el estudio del Centra. ¿Qué dice eso de vuestro partido?

Es una noticia positiva dentro de todo lo malo de los datos que nos arrojan las encuestas, que siguen poniendo a las derechas por desgracia por delante de las fuerzas de izquierda. Pero centrándonos en José Ignacio, esto nos parece consecuencia de un trabajo duro que se ha llevado a cabo en el Parlamento durante esta legislatura. José Ignacio no ha empezado la campaña ahora. Es una persona, tanto él como la compañera Begoña Iza, que llevan pateándose Andalucía desde que entraron y haciendo una oposición que, con solo dos parlamentarios, ha conseguido que llegue una ley de gafas gratuitas al Congreso, que se pongan en el centro cuestiones como los comedores escolares, que se lleven luchas como las de Acerinox al Parlamento. Esta valoración me parece consecuencia de ese trabajo honesto y de esa sensación de no parar nunca de hacer cosas.

¿Cuál es el público objetivo de Adelante Andalucía? ¿Una izquierda desencantada con otras izquierdas? ¿La clase media que se está ganando la extrema derecha?

Claramente, hay un gran foco en la juventud. Nosotros lo tenemos claro. El 100% del censo no está votando ahora mismo. Y eso en democracia muy sano no es. Nosotros queremos hacer que esa gente que está desmovilizada el 17 de mayo salga y vote. Porque entendemos que, por lo que sea, por decepciones con la izquierda, porque creen que la política no les apela, no lo hacen. Lo que nosotros queremos es darle ilusión, darle de nuevo un motivo por el que ir a votar y por el que creer en un proyecto. Dentro de esto también contemplamos al electorado de Vox, porque identificamos que hay mucha gente desencantada que, en lugar abstenerse, está buscando respuestas y en Vox está encontrando las que no son para nada acertadas. A esa gente que ve que no puede pagarse un alquiler o que va al centro de salud y le dan cita en diez días, Vox les está diciendo que es una cuestión de inmigración. Entonces, a esa gente también queremos que se le abran los ojos. Ya lo estamos haciendo en realidad, porque entre la juventud estamos consiguiendo pisarle los talones a Vox. Yo creo que los vamos a superar.

Las redes sociales os están ayudando.

Sí, las redes están tomando parte en todo este proceso de recuperar o de volver a encantar a la gente que se acerca a la política. Creo que dentro de lo que son las redes sociales, que al final sabemos que son parte de una red mayor controlada por las grandes empresas de Silicon Valley, nos dan pie a tener un contacto mucho más directo con las personas. Yo grabo muchos reels y, aunque me encantaría grabar un vídeo de tres minutos con una reflexión muy sesuda sobre datos, tengo que hacer pedagogía con la gente y explicarle las causas de lo que les está pasando con un mensaje mucho más accesible. Muchas veces en los círculos políticos tenemos una manera de hablar y contamos con un contexto que se ha decidido no hacer alcanzable a la mayoría de la gente.

Es cierto que a veces hay confusiones por el recorrido histórico de Adelante Andalucía, porque en su momento sí que era la coalición de Izquierda Unida y Podemos, pero ya llevamos un tiempo haciendo una marca propia

Las papeletas de Adelante Andalucía y la coalición de izquierdas Por Andalucía pueden dar lugar a confusión en las urnas. ¿Qué os diferencia?

La diferencia parte de lo que supone cada proyecto. Nosotros creemos que hace falta una izquierda con obediencia andaluza. Las decisiones se pueden tomar desde nuestro territorio, sin tener que ir con mochilas y con tratos desde Madrid. Dentro de eso tampoco queremos valorar demasiado lo que son las otras fuerzas de izquierda, creemos que es positivo que el votante tenga más opciones, porque hasta que no vote el 100% de la gente creo que no es momento de pararse a pensar en el número de opciones. Es interesante que haya más opciones para ilusionar a la gente y para darle un motivo para participar en la democracia. Es cierto que a veces hay confusiones por el recorrido histórico de Adelante Andalucía, porque en su momento sí que era la coalición de Izquierda Unida y Podemos, pero ya llevamos un tiempo haciendo una marca propia.

¿Cuáles son los ejes de campaña de Adelante Andalucía?

Ahora mismo los mayores problemas de la gente, que son los que nos están diciendo las encuestas, son la vivienda, la sanidad y la educación. Ahí es donde más daño están haciendo las políticas de privatización del Partido Popular, por un lado, y las políticas de simplemente no hacer nada con la crisis de la vivienda, por otro. Evidentemente, hay más problemas como los de conectividad del territorio o problemas medioambientales. El cambio climático está ahí. Ya hemos visto cómo han afectado los temporales, pero nos queremos centrar en campaña en esas tres cosas.

¿Qué se puede hacer desde el Parlamento andaluz para mejorar la situación de Málaga?

Lo primero que haría, sin duda, es bajar los precios de los alquileres. Existe el marco legal para hacerlo, pero falta la voluntad política. Bajar los precios de los alquileres solucionaría la vida a muchísima gente. Más allá de eso, tenemos también propuestas para limitar la especulación. Hay una gran cantidad de vivienda vacía en la provincia, que eso lo que está haciendo es reducir la demanda artificialmente para que suban los precios. Por el lado de la sanidad, por ejemplo, llenar los hospitales y los centros de salud con la plantilla necesaria. Estamos desviando ahora mismo un montón de dinero, si no me equivoco, más de cuatro mil millones de euros a la privada, pagando a profesionales que están en peores condiciones, que podrían estar en la pública dando un servicio de calidad. Yo creo que el hecho de que tú abras Salud Responde y te den cita para pasado mañana, y no para dentro de dos semanas, es una gran manera de ayudar a cualquier persona de Málaga. La situación se puede revertir y no es tampoco un proceso de décadas, sino de meses o años.

¿Qué se puede hacer para revertir esa situación en poco tiempo?

Nosotros seguimos las recomendaciones de Mareas Blancas, que son dedicar un 25% del presupuesto de sanidad a atención primaria, porque entendemos que esa es la base del sistema sanitario, a la vez que se acaba con los conciertos con la privada. Es decir, invertir más en atención primaria y gastar menos en empresas privadas.

¿Y los alquileres? ¿Cómo bajaríais los precios?

Nuestra propuesta es ligar los precios de los alquileres a la renta media de los distritos, y que no puedan superar el 30% de la renta media de ese distrito. Ahora mismo en Málaga el esfuerzo de un alquiler, o de una vivienda, es el 50% de los ingresos de la familia de media. Hace un par de meses leíamos un informe que nos decía que la gente está dejando de pagar los medicamentos para poder pagar su techo.

¿Qué proponéis en educación?

En la Universidad de Málaga, que a mí personalmente me toca muy de cerca, hay personal que lleva mucho tiempo sin conseguir la plaza, que hay investigaciones que se están parando o que directamente no se abren... Eso es un gran problema a largo plazo, porque estamos hablando de que no vamos a poder seguir formando personal cualificado. El prestigio de la Universidad de Málaga está decayendo por culpa de la falta de inversión y con ella, la innovación en la provincia desaparece. Aunque la educación no es solo la universidad, está claro. Ahora quieren eliminar las líneas de FP básica para alumnos con necesidades especiales. Se están cargando la inclusión, le estamos quitando la oportunidad a muchos jóvenes de poder acceder a una profesión, mientras vemos que se abren el triple de plazas en la FP privada que en la pública. ¿Qué opciones le quedan a los malagueños? Aparte de la hostelería, que ya sabemos las condiciones que tiene.