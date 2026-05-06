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Retenciones de 12 kilometros en la A-7 en sentido a Málaga tras un accidente múltiple en Torremolinos

Siete coches y un camión implicados en un accidente en cadena en la A-7 en Torremolinos, a la altura del kilómetro 1002 en sentido Málaga

La retención de la A-7 llega a afectar hasta los accesos desde Fuengirola, como se ve en las cámaras de la DGT.

La retención de la A-7 llega a afectar hasta los accesos desde Fuengirola, como se ve en las cámaras de la DGT. / DGT

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Un accidente múltiple ocurrido en la A-7 sobre las 09.19 horas de este miércoles, en el que se han visto implicados siete coches y un camión, ha provocado una retención de 12 kilómetros en los accesos a Málaga desde Torremolinos y Benalmádena.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 1.002 y la Jefatura Provincial de Tráfico tiene registrada un atasco de 12 kilómetros que afecta hasta el punto kilométrico 1.014 de la A-7 en sentido Málaga. Esto supone que la A-7 está bloqueada en su acceso a la capital entre Torremolinos y Fuengirola.

Actuación de la CPB en el accidente ocurrido en la A-7.

Actuación de la CPB en el accidente ocurrido en la A-7. / CPB

Intervención en la A-7 sin heridos graves

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos con base en Torremolinos ha intervenido este miércoles en el accidente de tráfico en cadena registrado en la autovía. Según las primeras informaciones, en el siniestro se han visto implicados siete turismos y un camión. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, así como agentes de la Guardia Civil, que permanecen trabajando en la zona para regular la circulación y atender la incidencia.

También se ha solicitado la asistencia de los servicios sanitarios y de una ambulancia para atender a las personas afectadas por el accidente. Por el momento, no consta que haya personas atrapadas ni heridos de gravedad.

Alerta para los conductores que vayan por la A-7

El accidente puede estar provocando retenciones en este tramo de la A-7 en dirección Málaga, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil.

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La A-7 es una de las principales vías de comunicación del área metropolitana de Málaga, por lo que cualquier incidencia en este punto puede generar complicaciones en la circulación, especialmente en sentido Málaga.

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