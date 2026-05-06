Rodeados de frikis

El merchandising de Vox triunfa entre los jóvenes. Entre algunos jóvenes. Los de Abascal no dudan en colocar puestos en sus actos electorales para vender banderas, camisetas y pulseras. Predominan las que tienen los colores de la bandera de España. Curioso que, en la Comunidad, disputen el voto ‘protesta’ a Adelante Andalucía.

Lo de los programas electorales es como lo de los documentales de La 2. Todo el mundo dice que los ve cuando se pregunta por hábitos televisivos. Y luego está el león comiéndose a la cebra delante solo de un 2% de la audiencia, parte de la cual sestea, con un share pobretón. Pues según el sondeo del Centra publicado este martes, la mayor motivación a la hora de decantar el voto es el programa electoral. Eso dice el 22,7% de los encuestados. Deciden cuando leen las propuestas. La gestión (20%) es lo segundo más citado cuando se inquiere por el motivo del voto. Finalmente, el candidato es lo que decide fundamentalmente al 17%.

A ver si estamos entre frikis y no nos hemos dado cuenta. Frikis de los programas electorales, gente que lee qué propone el PSOE sobre desguace de automóviles, el PP sobre las filatelias o Vox sobre la procedencia y fabricación de las escobillas del váter. No conocemos a nuestros paisanos. Creemos que están atontados mirando el móvil y resulta que están empapándose de cuáles son las propuestas para no hacer viviendas de unos y otros. El redactor de programas electorales, género sin clickbait, o a veces sí, puede sentirse orgulloso. Su prosa interesa y se lee y hasta es decisiva.

INTERESA LA POLÍTICA... Y LOS DEBATES | El primer debate, en TVE, entre los candidatos consigue un 15,2% en su emisión en La 1 y el 24h en Andalucía, liderando su franja. 366.000 espectadores de media y un millón que conectaron en algún momento. / L.O.

Por lo demás, el Centra, loas y honor para el que lo bautizó como «el CIS andaluz», cliché que como el de «blanco como la nieve» hemos adoptado todos, refleja que el Partido Popular de Juanma Moreno lograría entre el 42 y el 43% de los votos. Entre 53 y 56 escaños. Pero la anterior encuesta de este organismo, el 17 de abril, le daba unas décimas más. Lo mismo sucede con Vox. Caídas suavísimas. El PSOE cae más y los de Antonio Maíllo se mantienen, siendo Adelante Andalucía (El gafas, como él mismo se hace llamar) el que experimenta la mayor subida, varios puntos. Aún queda mucha campaña y veremos si estos datos son fijos o tendencia. Y ojo a Málaga según el Centra que nos ocupa: los populares han llegado tan alto y tienen tanto poder institucional en tal circunscripción que solo les es posible bajar. Hasta dos escaños perderían. En la provincia que más les puede doler: es la de Juanma Moreno. En la que es cabeza de lista. Restan aún grandes mítines (Feijóo el domingo en Málaga) y otro debate, en Canal Sur, donde se ajustarán cuentas respecto al del lunes en TVE. Se espera que el asesor que llenó de papeles a Moreno, papeles que acabaron en el suelo, se corte esta vez un poco más. Qué lío se formó el hombre que apela al peligro del lío. Carpetas por el suelo. Urge además una comunicación de los servicios de protocolo de Vox y PP, caramba, a ver qué va a ser eso de ir vestidos igual: Gavira y el presidente de la Junta llevaban ambos chaqueta azul y corbata verde. A Moreno se lo llevarían los demonios imaginando que Gavira podría ser su vicepresidente. O sea, tenerlo no hasta en la sopa, hasta en los consejos de Gobierno.

La vida es lo que nos pasa mientras esperamos otros mítines, más debates, propuestas y eslóganes y hasta indumentarias en las que no predomine el verde. ¿Harán dieta los que cocinan las encuestas? A veces son del régimen.