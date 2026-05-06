San Telmo pide dedicar un espacio público en Málaga a Pedro Tedde de Lorca

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha pedido por carta al alcalde, Francisco de la Torre, que estudie la propuesta de conceder un espacio público de la ciudad, a título póstumo, al malagueño Pedro Tedde de Lorca (1944-2020), catedrático, académico de varias instituciones, investigador y poeta.

Se trata de un acuerdo por unanimidad de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, para recordar en su ciudad natal a quien fuera doctor en Económicas con Premio Extraordinario de la Universidad Complutense, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Málaga y de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, e historiador del Servicio de Estudios del Banco de España.

Además, era miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía y correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Pedro Tedde de Lorca en 2017, ante el alcalde de Málaga, José Manuel Cabra de Luna y Rosario Camacho, cuando ingresó como académico correspondiente en Madrid en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. / La Opinión

«Su amor por nuestra ciudad»

En la carta enviada al alcalde, la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, subraya «los méritos extraordinarios del profesor Tedde de Lorca, así como su amor por nuestra ciudad».

Además, la presidenta de San Telmo destaca sus trabajos sobre la economía malagueña del XIX, y el hecho de que fuera el encargado de realizar la ficha biográfica de su paisano, el marqués de Salamanca, para la Real Academia de la Historia.

En 2015, junto a su hija Sole, cuando publicó 'El Banco de España y el Estado liberal (1847-1874)'. / Archivo familiar

Pedro Tedde de Lorca era además, recuerda Rosario Camacho en su misiva, autor de una «excelsa poesía», con libros como ‘Primera playa’ (1984) o ‘Sonetos andaluces’ (1986). Su vocación por la poesía le convirtió, por otra parte, en uno de los más estrechos amigos de Manuel Alcántara, a quien conoció en su juventud.

Además, su traslado a Madrid hizo que su casa en la capital de España se convirtiera en punto de encuentro de la cultura malagueña durante décadas, pues a ella acudían los grandes nombres de las artes en Málaga como Eugenio Chicano o el propio Alcántara.

Pedro Tedde de Lorca y su mujer descansan en el Cementerio Inglés de Málaga. / A.V.

Malagueño cálido, gran trabajador, poseedor de una gran cultura y gran discreción, falleció el 8 de febrero de 2020. Está enterrado junto a su mujer, Piti Orozco, en el Cementerio Inglés de Málaga, acompañado de este epitafio con sus versos:

Los únicos santuarios que perviven

tras todas las hogueras,

guardan el primer eco de palabra

que sonó en esta playa.

Rosario Camacho está convencida de que la propuesta de San Telmo logrará el respaldo de numerosas personalidades y colectivos.