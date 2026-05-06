Reconocimiento
San Telmo pide dedicar un espacio público en Málaga a Pedro Tedde de Lorca
La petición, por unanimidad de los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, quiere recordar a este catedrático de Economía, investigador y poeta malagueño
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha pedido por carta al alcalde, Francisco de la Torre, que estudie la propuesta de conceder un espacio público de la ciudad, a título póstumo, al malagueño Pedro Tedde de Lorca (1944-2020), catedrático, académico de varias instituciones, investigador y poeta.
Se trata de un acuerdo por unanimidad de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, para recordar en su ciudad natal a quien fuera doctor en Económicas con Premio Extraordinario de la Universidad Complutense, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Málaga y de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, e historiador del Servicio de Estudios del Banco de España.
Además, era miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía y correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
«Su amor por nuestra ciudad»
En la carta enviada al alcalde, la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, subraya «los méritos extraordinarios del profesor Tedde de Lorca, así como su amor por nuestra ciudad».
Además, la presidenta de San Telmo destaca sus trabajos sobre la economía malagueña del XIX, y el hecho de que fuera el encargado de realizar la ficha biográfica de su paisano, el marqués de Salamanca, para la Real Academia de la Historia.
Pedro Tedde de Lorca era además, recuerda Rosario Camacho en su misiva, autor de una «excelsa poesía», con libros como ‘Primera playa’ (1984) o ‘Sonetos andaluces’ (1986). Su vocación por la poesía le convirtió, por otra parte, en uno de los más estrechos amigos de Manuel Alcántara, a quien conoció en su juventud.
Además, su traslado a Madrid hizo que su casa en la capital de España se convirtiera en punto de encuentro de la cultura malagueña durante décadas, pues a ella acudían los grandes nombres de las artes en Málaga como Eugenio Chicano o el propio Alcántara.
Malagueño cálido, gran trabajador, poseedor de una gran cultura y gran discreción, falleció el 8 de febrero de 2020. Está enterrado junto a su mujer, Piti Orozco, en el Cementerio Inglés de Málaga, acompañado de este epitafio con sus versos:
Los únicos santuarios que perviven
tras todas las hogueras,
guardan el primer eco de palabra
que sonó en esta playa.
Rosario Camacho está convencida de que la propuesta de San Telmo logrará el respaldo de numerosas personalidades y colectivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía