La sequía volverá a Málaga: no hay que bajar la guardia

Ahorrar incluso en tiempos de bonanza para el abastecimiento de agua potable. Con todos los embalses llenos, justo como en este momento. El objetivo de la muestra itinerante del colectivo autonómico ASA, que reúne a las empresas suministradoras que suman casi 800 municipios y más de 8 millones de habitantes servidos, va mucho más lejos de una simple conmemoración de su 40 aniversario. Pretende concienciar de la importancia de poder abrir el grifo a diario sin ningún contratiempo.

Cortes de agua

Y es que hace apenas dos veranos muchas localidades malagueñas tenían importantes cortes de agua y, con los pantanos bajo mínimos, se barajaba la posibilidad de traer agua potable en barcos desplazados desde otros territorios. Incluso hace apenas ocho meses no estaba disponible el servicio de agua en las duchas de la costa malagueña más oriental. Pero como la memoria es corta y los niveles son ahora bien diferentes, muchos usuarios pensarán erróneamente que ya se puede despilfarrar un elemento fundamental para la vida como es el agua, relataban este martes autoridades autonómicas, provinciales y locales en presencia del presidente de ASA Andalucía y a su vez gerente de Emasa Málaga, Juan José Denis.

La exposición ‘40 Años Cuidando el Agua de Andalucía’ podrá disfrutarse hasta el 11 de mayo en la Alameda Principal de Málaga, junto al Archivo Municipal. A su inauguración asistieron, entre otros, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la edil delegada de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, o el gerente de ASA, Carlos Francisco de Irigoyen.

A través de unos paneles informativos, los usuarios podrán conocer en profundidad la labor de ASA Andalucía durante un total de cuatro décadas de gestión y cuidado del agua en la comunidad autónoma. La asociación incide en que es «mayoritaria en Andalucía» y constituye un referente en el sector del agua. «ASA representa casi al 100% de la población abastecida en Andalucía, gestionando el ciclo integral del agua urbana a través de sus entidades públicas y privadas asociadas», recordó Denis.

Agregó que tras el simple gesto de abrir el grifo existe una extensa red compartida, con unos 43.000 kilómetros lineales de tuberías de agua potable y más de 32.000 para el saneamiento.