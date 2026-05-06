Teresa Porras: «Habrá nuevas torretas de vigilancia y los socorristas lo saben»

La concejala de Playas, Teresa Porras, ha respondido este miércoles a los socorristas que anuncian una huelga del próximo sábado 9 al domingo 17 de mayo, si no se atienden sus demandas, que el Ayuntamiento tiene previsto invertir este año una partida de unos 200.000 euros en nuevas torres de vigilancia para las playas, una de sus reclamaciones.

«Habrá nuevas torretas de vigilancia y los socorristas lo saben», recalcó a La Opinión.

Se trata de una partida incluida en la mesa de contratación de abril, cuya licitación quedó desierta. A este respecto, la concejala Teresa Porras informó de que tratarán de sacar adelante este equipamiento mediante un contrato simplificado que tardará entre «un mes y medio y dos meses; pero nuestra voluntad está ahí».

Además, también recordó que ha salido adelante la licitación de una instalación completa de megafonía de las playas de Málaga por 187.617 euros, que era otra de las quejas de este colectivo.

Concentración de socorristas, delante del Ayuntamiento de Málaga, el pasado martes. / A.V.

No son obligatorios en temporada baja

Teresa Porras también quiso referirse a las demandas de los socorristas por mejorar su convenio colectivo y recordó que se trata de un asunto que no compete ni al Ayuntamiento de Málaga ni a la empresa adjudicataria del servicio, sino que es algo que deben hablar con su sindicato y su sector profesional.

Por otro lado, con respecto a la demanda de más socorristas y medios durante la temporada baja, volvió a recordar, como ya hizo en la pasada Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, que la presencia de socorristas es solo obligatoria en temporada alta -del 15 de junio al 15 de septiembre-.

En la pasada comisión la concejal precisó que, no obstante, el Ayuntamiento «incorpora en Semana Santa y los fines de semana un dispositivo dimensionado con las necesidades existentes, porque no es obligatorio».

Los socorristas Emiliano Cortés y Pedro Fernández, hace unos días en La Malagueta, junto a una torre de vigilancia, este mes. / A.V.

Concentración y huelga

Como informó este periódico, el colectivo de socorristas, con el apoyo del sindicato CGT, se concentraron el pasado martes de 9 a 14 horas delante del Ayuntamiento y anunciaron huelga del sábado 9 de mayo al domingo 17 de mayo si no se atienden sus demandas.

Además, por el mismo motivo, también anunciaron concentraciones de 12 horas delante del Ayuntamiento del 11 al 21 de mayo.

El alcalde, Francisco de la Torre, habló unos minutos con los socorristas, este martes. / A.V.

Los socorristas que cubren las playas de Málaga reclaman más y mejores torres de vigilancia, más motos de agua, la presencia de desfibriladores, así como ampliar el periodo de servicio y el horario; aparte de mejoras en su convenio colectivo.