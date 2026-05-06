CSIF cifra en treinta los sanitarios del Hospital Costa del Sol que duermen en vehículos

Continúa la problemática de los trabajadores del Hospital Costa del Sol de Marbella, quienes se ven obligados a dormir en sus vehículos por no encontrar alojamiento asequible. El sindicato CSIF ha señalado que son unos treinta profesionales sanitarios los que habitan en los aparcamientos del hospital, en coches, autocaravanas o furgonetas.

El motivo de esta situación es la incompatibilidad del salario con el precio de la vivienda en la localidad. El delegado de CISF en la Costa del Sol, Juan Carlos Arjona, ha explicado a EFE que, por ejemplo, un celador en turno de mañana puede cobrar sobre 1.200 euros, pero le piden por una habitación 600 o 700 euros y además tiene que continuar asumiendo los gastos de su familia en su ciudad de origen.

Ha señalado que no puede asumir esos gastos porque "le cuesta dinero" ir a trabajar y ha recordado que este problema "no es de ahora, es de hace ya tiempo".

El verano agravará la situación

Ha lamentado que todos "miren para otro lado" ante una situación que con la llegada de la temporada estival y el aumento de las contrataciones de verano cree que se agravará.

Ha relatado que no todos aguantan esta situación y que hay quienes "llegan, prueban y cuando ven que la situación es tan caótica, renuncian al contrato".

Problemas para estacionar

Entre quienes se encuentran en esta situación hay algunos con una autocaravana que aparcan en el aparcamiento de personal del hospital y duermen en ella pero también hay otros que tienen un coche o una caravana y cuando estacionan se les notifica que está prohibido.

Ha dicho que el problema se ha acrecentado con el problema del transporte, ya que muchos empleados del Hospital Costa del Sol -y también los pacientes- no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo si no viven cerca o disponen de su propio vehículo.