Una alumna malagueña se convierte en astronauta por un día

Una alumna de un centro educativo de Málaga ha participado en la primera edición del programa “Astronauta por un día”, cuya entrega de diplomas se celebró ayer en la Base Aérea de San Javier, Murcia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Espacial Española, reunió a otros 29 estudiantes seleccionados de toda España con el objetivo de promover vocaciones científicas y tecnológicas.

La estudiante forma parte de los jóvenes escogidos entre cerca de 400 aspirantes de todo el país, tras superar un proceso de selección basado en el expediente académico, un vídeo de motivación y un reconocimiento médico oficial.

Vuelo parabólico

El programa ha culminado con un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad, una experiencia que permite reproducir breves periodos de ingravidez similares a los que se experimentan en el espacio. En esta actividad también han participado la ministra Diana Morant y los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García.

La alumna andaluza ha recibido, junto al resto de participantes, el diploma acreditativo y el nombramiento como Embajadora del Espacio de la Agencia Espacial Española durante un año. Su misión será contribuir a la difusión del conocimiento científico y tecnológico y fomentar las vocaciones STEM, especialmente entre la población juvenil.

En total, el programa ha contado con 30 participantes procedentes de 12 comunidades autónomas, entre ellos 19 chicas y 11 chicos.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Española Espacial, desarrolla esta iniciativa con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad.

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El programa es, además de una experiencia educativa, un eje de la Estrategia Nacional de Espacio.