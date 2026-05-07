Vivienda
Andalucía recibirá casi 1.200 millones del plan estatal de vivienda, pero con condiciones
Andalucía recibiría la mayor asignación, pero el Ejecutivo condiciona los fondos a la modificación de su ley autonómica de vivienda
El Gobierno aprobó el 21 de abril Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones, para ampliar el parque público y frenar la especulación. El programa, validado por el Consejo de Ministros, busca facilitar el acceso a la vivienda con un cambio de modelo que refuerza el papel del Estado en esta materia y fija como objetivos principales aumentar la vivienda pública asequible y protegida de forma permanente, rehabilitar el parque existente e incrementar las ayudas a quienes tienen más dificultades.
La financiación se repartirá entre el Gobierno, que aportará el 60%, y las comunidades autónomas, el 40% restante. Del total, el 40% de los fondos se destinará a ampliar el parque público; el 30%, a rehabilitación; y otro 30%, a ayudas directas, con la vista puesta en facilitar la emancipación de los jóvenes, reducir el esfuerzo económico de las familias y actuar también en las zonas más tensionadas y en el medio rural.
En Andalucía, el nuevo plan estatal de vivienda es fundamental, ya que la comunidad recibiría 1.197 millones de euros, la mayor asignación entre las comunidades autónomas, aunque para acceder a esos fondos deberá aportar 478 millones, equivalentes al 40% de la financiación. Además, el Gobierno central condiciona ese reparto a varios requisitos, como modificar la ley andaluza para recuperar el depósito de las fianzas del alquiler, garantizar la protección permanente de las VPO financiadas con fondos estatales y declarar zonas tensionadas para optar al máximo de ayudas, una medida que la Junta rechaza.
Frente a ello, la Ley de Vivienda de Andalucía, en vigor desde principios de año, apuesta por aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante más suelo, rehabilitación, menos burocracia y mayor seguridad jurídica para los propietarios. Según el texto, esta estrategia ha permitido que Andalucía multiplique por cuatro el número de VPO en los últimos seis años y se sitúe como la comunidad donde más vivienda, libre y protegida, se inició en 2025.
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