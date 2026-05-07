Vecinos
Angelines de Lorenzo al conocer la nueva biblioteca municipal de El Limonar: "Estoy viviendo un sueño"
Hace 11 años, la antigua colaboradora de La Opinión inició una campaña, a la que se sumaron varios colectivos del barrio y el entorno, para conseguir una biblioteca para El Limonar. El lunes abrió por fin sus puertas la Biblioteca Municipal Mercedes Formica, en calle La Era
Por dentro es blanca, moderna, hermosa y luminosa, y lo más importante: está llena de libros y ya recibe los primeros usuarios, además de jóvenes que acuden a estudiar.
«Me encuentro como en un sueño», confiesa Angelines de Lorenzo-Cáceres. Esta vecina de El Limonar recorría ayer con La Opinión su sueño hecho realidad: la nueva Biblioteca Municipal Mercedes Formica, en el centro de usos múltiples de El Limonar, en calle La Era, un equipamiento abierto el lunes.
Como recuerda, fue esta antigua colaboradora de La Opinión y usuaria de bibliotecas municipales quien, en el verano de 2015, constató que en El Limonar, a la hora de hablar de bibliotecas «no había absolutamente nada a mano, con tantos colegios alrededor y con una población cada vez más numerosa».
Por ese motivo, comenzó a contactar con colectivos del barrio, con el propio Ayuntamiento y a poner en marcha la llamada Plataforma independiente pro Biblioteca Pública El Limonar, con una recogida de firmas, al año siguiente, en change.org que consiguió cerca de 800 firmas de apoyo.
Se suman ampas y vecinos
Al proyecto de biblioteca se sumaron seis ampas del entorno (El Limonar, Madre Asunción, Parque Clavero, Teresianas, Cerrado de Calderón y el Instituto El Mayorazgo) y la Asociación de Vecinos Limonar Caleta.
Angelines quiere resaltar el primer apoyo que tuvo, el del Colegio El Limonar a través de su Ampa, de la mano de Laura, entonces presidenta.
«Nos pareció estupendo y la apoyamos»
Precisamente, ayer acompañaba a Angelines de Lorenzo-Cáceres, en su primera visita al centro ciudadano y biblioteca, Emilio Alcázar, director del Colegio El Limonar, quien recordó que «cuando nos lo propuso nos pareció estupendo y la apoyamos, porque vimos la necesidad de que alumnos y niños de la zona pudieran ir a una biblioteca, también por las tardes, y que pudieran estar integrados».
Como recuerda Angelines, en los inicios, y ante la falta de un espacio, propuso -como informó este periódico- el edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la calle República Argentina, 9, algo que descartó el Ayuntamiento porque un buen número de asociaciones tenía allí su sede.
Ante la falta de «dotaciones municipales», propuso ese edificio. Otra propuesta vecinal, adelantada por La Opinión, fue la de Villa Alegre, una casa de 1904 en el Paseo del Limonar, donada en su día a la Asociación Española Contra el Cáncer; e incluso el Colegio de Arquitectos de Málaga llegó a ofrecer algunas edificaciones de su sede como biblioteca del barrio, recuerda Angelines.
Sueño cumplido
Finalmente, el Ayuntamiento de Málaga optó por la parcela municipal de calle La Era, una vez solventada la vecindad de unas torres de alta tensión, recordaba en junio de 2016 el concejal Julio Andrade.
Ayer, Angelines de Lorenzo-Cáceres confesaba: «Lo que más me ha llenado el corazón es ver cómo entraban y se quedaban chavales, niños y familias, y mi propio hijo ojeando los libros». Sueño cumplido en El Limonar.
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