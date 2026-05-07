La compañía holandesa Haskoning, con 140 años de historia, estrena el edificio Ágora de Málaga: es la primera compañía en instalarse

La compañía holandesa Haskoning, con más de 140 años de trayectoria internacional, ha abierto sus nuevas oficinas en Málaga, convirtiéndose además en la primera empresa en instalarse en el nuevo edificio de oficinas Ágora, situado en la calle Pacífico de la capital malagueña, junto al Polo Digital de Tabacalera, y propiedad del Grupo Insur.

Haskoning ha recordado este jueves su "sólida presencia internacional" en sectores como infraestructuras, energía, agua y, especialmente, en el diseño de centros de datos a nivel mundial.

La oficina de Haskoning en el edficio Ágora está englobada en el departamento denominado Mission Critical Facilities, que se dedica al diseño de centros de datos y al servicio de edificios que necesitan estar activos de forma permanente las 24 horas del día, caso de hospitales o aeropuertos, según explica a este periódico la portavoz de la empresa en Málaga, Carolina López, una almeriense que lleva 12 años trabajando en Países Bajos.

"Estamos muy contentos. Nos encanta haber podido venir a Málaga", afirma López, que señala que el modelo de trabajo de Haskoning es híbrido y combina tanto trabajo presencial como remoto. La oficina malagueña recibirá además continuas visitas de personal y clientes de Frankfurt, Reino Unido y Países Bajos.

El equipo es una combinación de talento internacional y autóctono. "Nuestro slogan aquí es presencia local, experiencia global. No nos olvidamos de los talentos españoles. Nuestro equipo de ingenieros, arquitectos y expertos es muy variado. Trabajamos con projectos por todo el mundo, nuestro equipo viaja a otras oficinas tambien y viceversa", añade López.

Haskoning destaca a Málaga por su "ubicación" y "calidad de vida"

"La elección de Málaga responde a una apuesta estratégica: su ubicación permite un acceso ágil a los proyectos que desarrollamos en España y Portugal, al tiempo que ofrece una alta calidad de vida para nuestros empleados. Además, esta nueva oficina refuerza nuestro objetivo de contribuir al desarrollo del diseño de centros de datos en España, aportando la experiencia global que la compañía ha acumulado en este ámbito", ha explicado la compañía.

Haskoning, fundada en 1881, es una empresa internacional de consultoría de ingeniería especializada en el medio ambiente que cuenta con 6.800 profesionales trabajan con clientes para ofrecer soluciones sostenibles de primer nivel que generan un impacto positivo y cuantificable.

"Nuestra misión es generar valor con soluciones sostenibles y de gran impacto que permitan a nuestros clientes prosperar y a las comunidades florecer. Nos centramos en cinco áreas clave donde podemos marcar la mayor diferencia para las personas, la sociedad y el planeta: cambio climático, biodiversidad y sistemas naturales, recursos y economía circular, valor social e igualdad, y salud, seguridad y bienestar", afirma la compañía.

El edificio de oficinas Ágora de Málaga, junto al edificio de Tabacalera. / L. O.

Haskoning una Compañía Real de Países Bajos desde 1981.

Haskoning detalla en su web que son una empresa independiente sin accionistas externos, lo que les permite "definir nuestro propio rumbo de acuerdo con nuestros valores y en beneficio de nuestros clientes, colegas y las comunidades a las que servimos". La Casa Real de los Países Bajos nos otorgó el título de Compañía Real en 1981.

La sede central de Haskoning se encuentra en los Países Bajos y tiene oficinas en Europa, Asia-Pacífico, África, Oriente Medio y América. La Casa Real de los Países Bajos le otorgó el título de Compañía Real en 1981.

Ágora tiene mas de 9.100 metros cuadrados de superficie alquilable

El Grupo Insur superaba ya el 80% del proceso de comercialización del edificio de oficinas Ágora antes incluso de haber finalizado su construcción. Un hito con el que consolida su actividad de promoción terciaria, convirtiéndose en líder en el mercado de oficinas de Málaga. Insur ha anunciado en estos últimos meses, de momento, la llegada de inquilinos como las compañías tecnológicas OnecoWork, Ionik Technologies y Betsson Group.

Ágora es un edificio de oficinas inteligente 'clase A' que ostenta la certificación Breeam 'Excellent' en sostenibilidad y Well 'Oro' en bienestar de sus usuarios, y que ha conseguido atraer grandes compañías nacionales y multinacionales, en especial de sector tecnológico gracias a su certificación WiredScore 'Oro'.

El inmueble dispone de 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable y más de 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas. La comercialización ha contado desde el inicio del proyecto con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Savills.