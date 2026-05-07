Comienzan este jueves los cortes nocturnos en la MA-21 entre Torremolinos y el aeropuerto de Málaga por las obras de reasfaltado

La MA-21 registrará desde la noche de este jueves 7 de mayo cortes nocturnos de tráfico en sentido Málaga con motivo de las obras de reasfaltado previstas entre el límite con Torremolinos y el entorno del aeropuerto de Málaga.

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 6.00 horas, franja en la que este tramo permanecerá cerrado al tráfico. La planificación municipal excluye las noches de viernes y sábado, jornadas en las que no está previsto ejecutar las obras.

La actuación supondrá el corte total de la MA-21 en sentido avenida de Velázquez a la altura del enlace de Churriana. Durante el cierre, el tráfico será desviado hacia la avenida Montserrat Caballé.

Alternativas para evitar los cortes en la MA-21

El Ayuntamiento recomienda evitar la circulación por este tramo mientras duren los trabajos y utilizar itinerarios alternativos como la MA-20 o la A-7, tanto para los desplazamientos hacia Málaga desde Churriana como para los trayectos procedentes de Torremolinos.

Además, también se producirán cortes en la avenida Manuel Fraga Iribarne, en Torremolinos, en sentido Málaga. Para estos desvíos se ha establecido como alternativa el ramal de incorporación de la N-340a con la MA-20.

Obras dentro del contrato de asfaltado de vías de alta densidad

Las obras forman parte del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga y serán ejecutadas por la UTE formada por Suministros Asfálticos, S.L. y Firmes y Asfaltados del Sur, S.L.

La previsión municipal es que los trabajos en este sentido de circulación finalicen durante la semana del 17 de mayo, aunque el plazo puede variar en función de la meteorología. El reasfaltado no puede realizarse con lluvia o mal tiempo, por lo que las condiciones meteorológicas podrían alterar el calendario previsto.