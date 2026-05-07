Crece el negocio de alquilar una piscina privada por horas en Málaga: los propietarios pueden ingresar hasta 5.000 euros por temporada, según Cocopool

El alquiler de piscinas privadas por horas vuelve a posicionarse este verano como una de las fórmulas de ocio con mayor crecimiento en Málaga, según afirma la plataforma Cocopool, especializa en este modelo de negocio. "En un contexto marcado por el aumento de las temperaturas, la reducción de las vacaciones largas y la búsqueda de planes más cercanos, cada vez más propietarios están convirtiendo sus piscinas en una fuente de ingresos recurrente durante los meses de verano", apunta esta compañía.

Según los datos de Cocopool, plataforma que opera desde 2022, la demanda en Málaga "ha vuelto a crecer de forma sostenida en el arranque de la temporada 2026, consolidando una tendencia que ya se venía observando en años anteriores". Actualmente, la plataforma cuenta con más de 60 piscinas disponibles en la zona, una cifra "que continúa aumentando a medida que se acerca el verano".

En 2025, más de 35.000 usuarios utilizaron la plataforma para alquilar piscinas privadas en España, y la compañía prevé superar ampliamente esa cifra este verano, con una oferta que "continúa expandiéndose".

“El alquiler de piscinas ya no es algo puntual o anecdótico. Se está convirtiendo en un hábito de consumo vinculado al ocio de proximidad y a una nueva forma de disfrutar del verano”, ha comentado este jueves el CEO de Cocopool, Gerard Xalabardé.

Malaga es uno de los mercados con mayor potencial por su clima y la alta presencia de viviendas con piscina

Respeto a Málaga, Xalabardé afirma que es uno de los mercados "con mayor potencial por su clima, la alta presencia de viviendas con piscina y el peso del turismo nacional. Estamos viendo una fuerte demanda tanto de residentes como de visitantes que buscan planes diferentes”.

Mantener una piscina privada supone un coste medio de entre 2.000 y 3.000 euros anuales, incluyendo limpieza, productos químicos, agua y mantenimiento general. Durante años, este gasto ha sido asumido como parte del coste de la vivienda, sin retorno económico directo.

Alquiler de piscinas: 5.000 euros de ingresos medios por temporada

La empresa afirma que, para los propietarios de piscinas en Málaga, "lo que antes era un coste de mantenimiento se ha transformado en una oportunidad económica". Actualmente, según los datos de ofrecidos por esta empresa, los ingresos medios por alquilar una piscina a través de plataformas como Cocopool rondan los 5.000 euros de media por temporada, aunque en ubicaciones con alta demanda, como grandes ciudades o zonas costeras, pueden superar los 20.000 euros en apenas tres meses.

"La plataforma permite a los anfitriones fijar sus propias condiciones: precio, horarios, normas de uso y número de personas. El modelo, además, incorpora sistemas de pago seguros, cobertura ante accidentes y asistencia, lo que ha contribuido a reducir las barreras de entrada y profesionalizar el sector", detalla Cocopool.

Alquilar piscinas a particulares: un negocio que se dispara en Málaga / L. O.

"Muchos propietarios descubren que, además de rentable, es una experiencia gratificante. No solo están generando ingresos, sino dando vida a un espacio que pasaba gran parte del verano vacío", sostiene Xalabardé.

El auge del ocio privado y la cercanía impusa el alquiler de piscinas

Según Cocopool, el crecimiento del alquiler de piscinas se enmarca en una "transformación más amplia" de los hábitos de ocio. "Frente a las piscinas públicas, playas o espacios concurridos, los usuarios buscan cada vez más alternativas privadas, flexibles y personalizables. En Málaga, los usos más habituales incluyen celebraciones familiares, reuniones con amigos o pequeños eventos, en un entorno más controlado y exclusivo", detalla.

La compañía añade que, a diferencia de otras opciones, el alquiler de una piscina privada ofrece exclusividad, privacidad y la posibilidad de adaptar el espacio a cada ocasión. "Es como tener una casa con jardín y piscina por unas horas. Los usuarios valoran cada vez más poder controlar el entorno, evitar aglomeraciones y diseñar su propio plan", explican desde Cocopool.

El calor impulsa la demanda de piscinas en Málaga

Las previsiones apuntan a un nuevo verano marcado de temperaturas elevadas en Málaga, lo que previsiblemente volverá a impulsar la demanda de este tipo de espacios. Sin embargo, desde Cocopool insisten en que el crecimiento del modelo no responde únicamente al calor.

"Hay un cambio estructural en la forma de consumir ocio. Menos viajes largos, más planes espontáneos y más valor en lo cercano. La piscina privada encaja perfectamente en ese nuevo estilo de vida", apunta Xalabardé.

Una piscina particulares que puede alquilarse en Málaga. / L. O.

España, cuarto país con más piscinas

España cuenta con más de 1,3 millones de piscinas privadas, lo que la sitúa como el cuarto país con mayor número de este tipo de instalaciones a nivel mundial. Cada año se construyen cerca de 30.000 nuevas piscinas.

"En este contexto, el alquiler de piscinas privadas por horas vuelve a posicionarse como una de las fórmulas con mayor crecimiento, transformando este activo en una fuente de ingresos para miles de propietarios", conluye Cocopool.