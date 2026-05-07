Desmantelan en Málaga una trama que envasaba hachís en latas de tomate que distribuía por Europa

Dos ciudadanos lituanos han sido detenidos por su presunta implicación en una trama que ocultaba hachís en latas de tomates que ellos mismos envasaban en una nave industrial del municipio malagueño de Mollina. La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha revelado que los implicados calentaban las pastillas de droga en hornos para reblandecerlas y darles la forma de los envases. El registro de la nave culminó con la intervención de diferente material de trabajo y 816,8 kilos de estupefaciente que los implicados querían enviar a otros puntos de Europa.

Zona de envasado. / L.O.

La investigación comenzó tras detectarse el centro logístico de la trama en el polígono industrial de Mollina, en el corazón de la comarca de Antequera. Los agentes sospecharon de una actividad que siempre se realizaba a puerta cerrada y de la presencia de un camión con matrícula extranjera que entraba y salía del inmueble en intervalos de tiempo muy reducidos. Avanzadas las pesquisas, el pasado 30 de abril se realizó la entrada en la nave para su inspección, confirmando los investigadores su recelo al encontrar 816,8 kilos de hachís ya envasados en latas de tomate. Los dos ciudadanos lituanos que había fueron detenidos allí mismo, han informado este jueves ambos cuerpos.

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Horneado y moldeado

El registro también reveló el modus operandi. Los investigados calentaban en distintos hornos pastillas de hachís de 100 gramos para darles la forma cilíndrica de las latas, que finalmente eran cerradas y etiquetadas con los mismos distintivos de una marca de pasta de tomate ajena a la trama. Una vez en envasada la droga, las latas se colocaban en palés mezcladas con mercancía legal y la transportaban por carretera a otros puntos de Europa para su comercialización. Los sospechosos, que fueron arrestados por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal, han ingresado en prisión.