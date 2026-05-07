La Junta rinde homenaje a más de 550 docentes jubilados de la provincia de Málaga.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la delegación territorial en Málaga, ha celebrado su 28 edición del Acto de Homenaje al Profesorado de la provincia de Málaga, donde en 2025 se jubilaron un total de 552 docentes de la enseñanza pública, pertenecientes al segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, así como al servicio de Inspección.

Todos han recibido este jueves su reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor en la enseñanza. La gala ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación de Málaga y ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones.

Durante su intervención, Briones dedicó palabras de agradecimiento a este profesorado de toda la provincia que ha culminado su vida laboral en 2025, un reconocimiento que "simboliza años de dedicación, compromiso y vocación al servicio de la educación", ha manifestado el delegado.

"El profesorado constituye el eje fundamental de nuestro sistema educativo, depositario de la confianza de la sociedad para formar a las futuras generaciones", ha asegurado Briones, quien ha añadido que "hoy no solo despedimos una etapa profesional, sino que ponemos en valor el legado que habéis construido en miles de estudiantes".

Durante la ceremonia, presentada y conducida por la periodista Eva Encina, se ha proyectado un documental que ha ofrecido los testimonios personales de algunos de los docentes reconocidos. Asimismo, el CSM Quintet, del área de Jazz del Conservatorio Superior de Música de Málaga, ha interpretado diferentes piezas de su repertorio, así como el himno de Andalucía.

A esta gala han asistido también la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores; el vicerrector de Doctorado y Posgrado de la Universidad de Málaga, Salvador Pérez; la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma; y el presidente de FDAPA Málaga, Enrique Medina.

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Además, han estado presentes la secretaria general provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Paloma Rodríguez; la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, María Jesús Vera; así como las distintas jefaturas de servicio de la delegación territorial.