Las escuelas infantiles de Málaga claman por la dignidad de la profesión y la mejora de sus condiciones laborales

Reclaman dignidad y medidas que les permitan atender con garantías al alumnado de 0 a 3 años al que reciben cada día en sus aulas. Las docentes de la primera etapa de Educación Infantil en Málaga han dicho basta ya con una huelga este jueves, una concentración y una manifestación que ha recorrido el Centro de la capital malagueña. La protesta se ha llevado a cabo en toda España.

En los carteles de las manifestantes, que han partido a las 18.00 horas desde la plaza de la Constitución, se han podido leer demandas como una bajada de la ratio y un mayor salario para estas trabajadoras, que aseguran que llevan años de precariedad. Por la mañana, hubo una concentración a las 11.00 horas ante la Delegación Provincial de Educación.

El seguimiento de la huelga nacional convocada en los centros públicos y privados del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) ha sido, según los datos de la Junta de Andalucía, de 258 trabajadores de un total de 3.277 (7,8%) en las 169 escuelas infantiles públicas de la Junta.

Trabajadoras del sector de la educación infantil de 0 a 3 años, durante la manifestación este jueves en Málaga. / La Opinión

En el caso de Málaga, habrían parado siete, en Almería, 27 empleados; en Cádiz, 94; en Córdoba, 30; en Granada, 18; en Huelva, doce; en Jaén, 17; y en Sevilla, 53.

No obstante, CCOO-A eleva el seguimiento al 90% tanto en los centros públicos como en los privados.

Plan de movilizaciones para el sector de las escuelas infantiles

Las federaciones de Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Andalucía han puesto en marcha un plan de movilizaciones en el sector del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). En este marco, CCOO ha llevado a cabo una jornada de huelga general este jueves, acompañada de concentraciones en las ocho provincias andaluzas.

En Andalucía, el primer ciclo de Educación Infantil cuenta con alrededor de 2.200 centros, de los cuales aproximadamente 1.500 son de titularidad privada y alrededor de 700, públicos. En Málaga estaban llamadas a la huelga sus 418 escuelas infantiles, 102 públicas, 271 adheridas al programa de ayudas a las familias y 45 privadas.

Como ha explicado el sindicato en una nota, "este modelo, fuertemente apoyado en la iniciativa privada, presenta importantes déficits estructurales derivados, tanto de la insuficiente planificación y financiación por parte de la administración andaluza, como de las condiciones impuestas en el ámbito empresarial".

Esta situación, según CCOO, "ha generado un progresivo deterioro de las condiciones laborales y de la calidad del servicio, así como un creciente malestar entre las trabajadoras del sector, que atienden a miles de niños en toda la comunidad".

Las educadoras infantiles de Málaga se han unido este jueves a las protestas en toda España. / La Opinión

Estas son las medidas que reclaman las educadoras infantiles

Durante las últimas semanas, las movilizaciones han puesto de manifiesto la existencia de reivindicaciones comunes en todo el ciclo 0-3, entre las que destacan la reducción de ratios, el reconocimiento efectivo del carácter educativo de la etapa, la implantación de la pareja educativa como garantía de calidad, el refuerzo de apoyos para el alumnado con necesidades educativas y, sobre todo, la mejora de las condiciones laborales, especialmente en los centros de titularidad privada y de gestión indirecta.

No obstante, CCOO Andalucía considera "necesario" abrir una nueva fase en el proceso de movilización, ya que "sin perjuicio de las demandas compartidas, resulta imprescindible incorporar de manera específica las condiciones propias del ámbito andaluz, con el fin de dar respuesta a la realidad del sector en nuestra comunidad".

La educación infantil se moviliza en las calles de Málaga para reclamar que se dignifique esta etapa educativa. / La Opinión

El sindicato ha recordado que la mejora de las condiciones laborales y retributivas se articula fundamentalmente a través de la negociación colectiva. En este sentido, ha reiterado su compromiso con unas condiciones dignas, como ha quedado patente en su decisión de no suscribir el Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil, "al no garantizar estándares laborales adecuados".

"No somos conciliación, somos educación"

Otro de los puntos centrales de la convocatoria es el reconocimiento del ciclo 0-3 como una etapa educativa. Las trabajadoras de Málaga insisten en que su labor no debe entenderse únicamente como un servicio de conciliación familiar, sino como una parte esencial del desarrollo infantil. “No somos conciliación, somos educación”, recalca Silvia, una trabajadora malagueña.

La huelga también pone el foco en la necesidad de contar con más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Las trabajadoras reclaman medios suficientes para acompañar adecuadamente a todos los niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil, especialmente en una etapa que consideran clave para el desarrollo.

Protestas en toda España por la calidad de la educación infantil de 0 a 3 años

En toda España, alrededor de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas, públicas y privadas, reclaman menos bebés y niños por profesional, la pareja educativa en el aula y unos sueldos que superen el salario mínimo interprofesional, entre otras medidas.

También que se les equipare con el resto de docentes de la Educación Infantil y puedan tener una jornada lectiva regulada y apoyos en las clases para niños con necesidades educativas específicas.

En la mayoría de las provincias se han llevado a cabo manifestaciones o concentraciones frente a las consejerías de Educación o parlamentos autonómicos, y sindicatos como CCOO, UGT, CGT y USO han convocado diferentes actos, también ante la patronal estatal ACADE, horas antes de que en Madrid se reprodujera una gran marea amarilla en la Puerta del Sol.

En Barcelona un millar de personas han marchado por el Paseo de Gràcia cortando el tráfico hasta la Delegación del Gobierno y el 20 de mayo está prevista otra manifestación unitaria.

La 'marea amarilla' recorre las calles de Madrid para reclamar mejores condiciones laborales para la educación infantil. / Europa Press

"Queremos reivindicar al 0-3 como etapa educativa, más recursos para atender a la diversidad y menos ratios", ha recalcado el portavoz de la Plataforma 0-3, Carles Arbó.

"Hoy es un día histórico, nunca antes todo el sector 0-3 de todas las comunidades autónomas han salido juntas en una huelga. Hoy esta marea amarilla será en toda España y llenaremos las calles", ha señalado la portavoz de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, a EFE tras recordar que en Madrid se cumple un mes de huelga indefinida.

Desde León, Sandra Lera, otra educadora, insiste junto a medio centenar de compañeras que trabajan en una etapa educativa "que es la más importante y la peor valorada".

"Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se nos valore y necesitamos que se nos incluya en la Educación, porque somos escuelas, no guarderías", ha denunciado, al tiempo que en Valencia Sabrina Pérez, portavoz de la Plataforma en Defensa 0-3 de Comunitat Valenciana, ha subrayado que "estamos agotadas".

"Queremos un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas; no somos una guardería, somos una escuela infantil, somos una etapa educativa como cualquier otra", ha insistido Pérez, que recalca la carga "física y emocional" que afrontan.

Ratios más razonables para las aulas de educación infantil

Y es que en muchos casos, estas educadoras deben atender hasta 8 bebes de menos de 1 año en el aula.

Piden que se legisle una bajada de ratios para que sean de 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de entre 1 y 2 años, y 8 niños o niñas de entre 2 y 3 años por profesional.

En Madrid, las educadores infantiles han recordado a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "infantil está en lucha" y han exigido devolver la "dignidad" a su trabajo.

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Ataviadas con prendas de ropa amarillas y acompañadas de pitos y cacerolas, Eva, una de las manifestantes, ha asegurado que su gremio no puede seguir con las condiciones actuales mucho más tiempo.